Feng Shui y decoración: cómo organizar la cocina para atraer buena suerte y no perder elegancia

Cuando estas energías están en armonía, el hogar fluye con una estabilidad que se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes.

En este sentido, el Feng Shui comienza explicando que la disposición arquitectónica influye directamente en cómo se retiene la energía. Lo ideal es que la cocina se sitúe en la parte posterior de la casa. Si esta se encuentra alineada con la entrada principal, la energía positiva tiende a escapar rápidamente sin nutrir el interior.

cocina feng shui Para el Feng Shui, debe existir el equilibrio en la cocina y esto lo podemos lograr gracias a la decoración.

Por otro lado, si la cocina ocupa el centro de la propiedad, se produce un exceso de mala energía. En estos casos, se recomienda compensar con elementos de Tierra o Agua, realizando la decoración del espacio utilizando colores neutros, plantas naturales o accesorios de cerámica para suavizar el ambiente.

Además, el Feng Shui asegura que el pilar fundamental para atraer la buena suerte es, sin duda, la limpieza y el orden absoluto. El desorden no es solo un problema estético: representa un obstáculo físico para el flujo del Chi, lo que puede derivar en sensaciones de cansancio y dificultades financieras.