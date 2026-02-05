Feng Shui y decoración: cómo organizar la cocina para atraer buena suerte y no perder elegancia

Con el inicio del 2026, el deseo de renovar las energías del hogar se ha convertido en una prioridad para muchos. La cocina, considerada el corazón de la vivienda, es el escenario donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y, por ende, el lugar ideal para aplicar los principios del Feng Shui sin perder las bases de la decoración.
¿Cómo hacer la decoración de la cocina sin romper las pautas del Feng Shui?
El Feng Shui es una disciplina milenaria china que busca equilibrar el "Chi" o energía vital, transformando la organización del espacio en una herramienta para mejorar la salud, el bienestar familiar y la estabilidad económica. Uno de los puntos clave para esta filosofía es trabajar sobre la cocina.
En el ecosistema de la cocina conviven dos elementos fundamentales pero opuestos: el Fuego (representado por el horno y las hornallas) y el Agua (el surtidor de la bacha y la heladera). El Feng Shui enseña que lograr un balance entre ambos es vital para evitar conflictos emocionales, estrés o bloqueos financieros, al mismo tiempo que se podrá atraer buena suerte.
Cuando estas energías están en armonía, el hogar fluye con una estabilidad que se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes.
En este sentido, el Feng Shui comienza explicando que la disposición arquitectónica influye directamente en cómo se retiene la energía. Lo ideal es que la cocina se sitúe en la parte posterior de la casa. Si esta se encuentra alineada con la entrada principal, la energía positiva tiende a escapar rápidamente sin nutrir el interior.
Por otro lado, si la cocina ocupa el centro de la propiedad, se produce un exceso de mala energía. En estos casos, se recomienda compensar con elementos de Tierra o Agua, realizando la decoración del espacio utilizando colores neutros, plantas naturales o accesorios de cerámica para suavizar el ambiente.
Además, el Feng Shui asegura que el pilar fundamental para atraer la buena suerte es, sin duda, la limpieza y el orden absoluto. El desorden no es solo un problema estético: representa un obstáculo físico para el flujo del Chi, lo que puede derivar en sensaciones de cansancio y dificultades financieras.