Si ves una polilla rondando tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser una buena señal

Cuando una polilla aparece en el hogar, esta filosofía oriental lo vincula con la llegada de una nueva etapa, la necesidad de soltar viejos patrones o el inicio de un proceso de limpieza energética. En algunos casos, también se asocia con la protección del lugar y la armonía familiar.

Sin embargo, desde una mirada biológica, la presencia de este insecto suele tener una explicación simple, pues las polillas son atraídos por la luz artificial, especialmente durante la noche. Su aparición indica que el ambiente es estable y no presenta condiciones extremas que impidan la vida de insectos.

polillas Más allá de que simbolicamente las polillas tienen buena significación, hay que cuidar la ropa de ellas.

Además, si bien son muy molestas, cumplen un rol clave en los ecosistemas, ya que son polinizadoras nocturnas y forman parte de la cadena alimentaria. Por eso, su presencia ocasional no representa una amenaza y habla de un entorno natural equilibrado.

Ahora bien hay algo a tener muy en cuenta respecto a ellas. Ver una sola polilla grande rondando la casa suele ser inofensivo y, desde lo simbólico, positivo. En cambio, su aparición frecuente y en cantidad puede indicar acumulación de alimentos o ropa mal almacenada, algo que conviene revisar para evitar daños materiales.