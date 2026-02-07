Cornejo viajó a Europa por toda la semana y vuelve para el sprint final de la campaña electoral

Asamblea Legislativa 2025 Alfredo Cornejo vino Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Alfredo Cornejo, de gira por Europa en la previa de la Vendimia

El objetivo del viaje de Alfredo Cornejo por Europa es posicionar a Mendoza entre los principales mercados internacionales del vino y fortalecer vínculos estratégicos con del sector vitivinícola europeo.

Junto con el gobernador viajaron representantes de ProMendoza. De la misión participarán en total 27 bodegas.

La gestión comienza en París, donde Mendoza participará de la Wine Paris. Allí, presentará a 23 bodegas en el stand argentino. El envío de muestras fue coordinado por ProMendoza. La agenda comercial, además incluye tasting y actividades con importadores de Madrid, Barcelona y Londres.

En el evento, Cornejo firmará el convenio para realizar la Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, que se hará del 8 al 10 de junio con una inédita dedicada exclusivamente al vino a granel.

Wine París - Edición 2024 (2).jpg

La agenda oficial en París

Según informaron de Casa de Gobierno, Alfredo Cornejo mantendrá una reunión con autoridades del Gobierno de Francia para abordar temas de cooperación bilateral, y participará de la apertura oficial de Wine Paris junto al embajador argentino.

Además, recorrerá el pabellón argentino y encabezará la firma del acuerdo de incorporación de Mendoza, a través de ProMendoza, a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional que nuclea a regiones vitivinícolas de prestigio a nivel global.

La agenda incluye encuentros con referentes del sector privado, entre ellos representantes de Moët Hennessy, con quienes se analizará el contexto actual del mercado del vino y las oportunidades de internacionalización para Mendoza.

La agenda oficial en Londres

De Francia viajará a Inglaterra. Allí, el gobernador de Mendoza participará de una master class sobre el mercado británico del vino y mantendrá reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y empresarios.

La gira de Alfredo Cornejo se completa con una degustación dirigida a compradores de vino, organizada en la Residencia del Embajador Argentino en el Reino Unido.

Alfredo Cornejo en Londres2.jpg

La vuelta de Alfredo Cornejo, de cara a una semana intensa

Tras su estadía en Europa, el gobernador de Mendoza encarará la semana previa a las elecciones 2026 que se celebrarán wl 22 de febrero en 6 departamentos que desdoblaron comicios: Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

Cornejo milei en San Rafael

Antes de la veda electoral, en el tramo final de la campaña, Alfredo Cornejo será anfitrión de la visita del presidente Javier Milei, quien en medio del llamado tour de la Gratitud -tendiente a agradecer el voto libertario en las legislativas- pasará por Mendoza el 18 de febrero para darle un espaldarazo a los candidatos del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.