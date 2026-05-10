El arzobispo Marcelo Colombo advirtió que la clase media ya comenzó a pedir ayuda a Cáritas

marcelo colombo con jorge macri Marcelo Colombo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Foto: Conferencia Episcopal Argentina

La preocupación de Colombo

El arzobispo Marcelo Colombo dio una entrevista a Futurock. Allí fue que dijo: “Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”.

Puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada Puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada

De Javier Milei dijo Colombo: “Lo conocí en oportunidad de un primer momento de su mandato, en marzo de 2024, cuando yo era vicepresidente de la Conferencia. Desde que soy presidente, no he tenido ocasión pero estamos abiertos a todos, máxime que él es el presidente de la Nación”.

El jefe de la Iglesia en Argentina lamentó: "Hay problemas serios que nos afligen, como discapacidad, jubilados, barrios populares, temas que hemos asumido para reflexión en el año y medio de esta gestión ejecutiva”

marcelo colombo con juliana santillan Monseñor Colombo también se reunió con la diputada libertaria Juliana Santillán. Foto: Conferencia Episcopal Argentina

De las reuniones con diferentes sectores políticos, explicó Colombo: "En el marco de la vocación de diálogo de la Iglesia con todos los sectores de nuestra Patria, se ha mantenido encuentros con Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; con la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y con intendentes (peronistas) de la Provincia de Buenos Aires".

Y detalló: "Estas reuniones buscan favorecer el encuentro y el entendimiento, promoviendo el diálogo constructivo y tendiendo puentes con la sociedad en sus diversos ámbitos. En la reunión con los intendentes, estuvieron monseñor Carlos Tissera, obispo de Quilmes y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social".