El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, alertó este fin de semana sobre el crítico panorama social del país al señalar que la crisis ya impacta fuertemente en sectores que antes no requerían asistencia.
El arzobispo Marcelo Colombo advirtió que la clase media ya comenzó a pedir ayuda a Cáritas
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, contó: "Los que hoy son pobres, antes nos ayudaban"
“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas. Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló el religioso.
Aunque desde algunos sectores ligados a Javier Milei trascendió cierta molestia -según la agencia Noticias Argentinas* con la Iglesia por una foto de Colombo con intendentes peronistas, lo cierto es que el arzobispo también mantuvo reuniones con representantes del oficialismo.
La preocupación de Colombo
El arzobispo Marcelo Colombo dio una entrevista a Futurock. Allí fue que dijo: “Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”.
De Javier Milei dijo Colombo: “Lo conocí en oportunidad de un primer momento de su mandato, en marzo de 2024, cuando yo era vicepresidente de la Conferencia. Desde que soy presidente, no he tenido ocasión pero estamos abiertos a todos, máxime que él es el presidente de la Nación”.
El jefe de la Iglesia en Argentina lamentó: "Hay problemas serios que nos afligen, como discapacidad, jubilados, barrios populares, temas que hemos asumido para reflexión en el año y medio de esta gestión ejecutiva”
De las reuniones con diferentes sectores políticos, explicó Colombo: "En el marco de la vocación de diálogo de la Iglesia con todos los sectores de nuestra Patria, se ha mantenido encuentros con Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; con la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y con intendentes (peronistas) de la Provincia de Buenos Aires".
Y detalló: "Estas reuniones buscan favorecer el encuentro y el entendimiento, promoviendo el diálogo constructivo y tendiendo puentes con la sociedad en sus diversos ámbitos. En la reunión con los intendentes, estuvieron monseñor Carlos Tissera, obispo de Quilmes y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social".