Salió de cárcel hace un mes y quedó detenido por el asesinato de un joven en Tunuyán

Mauro Gastón Acuña, de 21 años, fue asesinado en la madrugada del sábado, en el barrio UEFA de Tunuyán. Por el hecho fue detenido un hombre con antecedentes que había salido de la cárcel justo antes de fin de año.
El asesinato ocurrió pasada la 1 de la mañana de este sábado 7 de febrero. Fue un llamado al 911 el que alertó a la Policía sobre un hombre acuchillado en la vereda del barrio.
Mediante las cámaras del Centro de Monitoreo de Tunuyán se pudo advertir cómo Acuña salió de un arroyo, ubicado en inmediaciones de calle 25 de Noviembre, visiblemente lesionado e intentó caminar hacia el UEFA, donde fue auxiliado por vecinos, aunque sin éxito. Al llegar al lugar, personal del SEC constató el deceso de la víctima.
El posible autor del asesinato fue encontrado por la Policía en cercanías al lugar del hecho.
Asesinato de madrugada en Tunuyán
Según indicó el Ministerio de Seguridad, a través del parte policial, por el momento se desconocen las causales del fallecimiento, “no pudiendo determinarse aún si se trata de un hecho delictivo o un posible ajuste de cuentas, encontrándose la situación bajo investigación”.
Personal de Investigaciones, Policía Científica, efectivos de Comisaría 15 y personal de Canes quedaron abocados a las tareas de rigor.
El posible autor del hecho fue detenido cuando se encontraba en un aserradero cercano, aún con manchas de sangre en sus ropas.
Los antecedentes del detenido por el asesinato en Tunuyán
R.G.S.T. son las iniciales del hombre de 32 años que fue detenido como posible autor del homicidio. Se trata de un hombre con antecedentes policiales, que salió de la cárcel el 29 de diciembre de 2025, es decir, hace poco más de un mes.
El prontuario del sospechoso del asesinato comenzó a engrosarse desde 2012 por diversos robos agravados, lesiones por violencia de género, hurtos, desobediencia a un funcionario público y lesiones en riña. Los últimos delitos datan del año pasado: dos hechos de amenazas simples y uno de lesiones leves agravadas.