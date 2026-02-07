Salió de cárcel hace un mes y quedó detenido por el asesinato de un joven en Tunuyán

Mujer policía en Mendoza

El posible autor del asesinato fue encontrado por la Policía en cercanías al lugar del hecho.

Asesinato de madrugada en Tunuyán

Según indicó el Ministerio de Seguridad, a través del parte policial, por el momento se desconocen las causales del fallecimiento, “no pudiendo determinarse aún si se trata de un hecho delictivo o un posible ajuste de cuentas, encontrándose la situación bajo investigación”.

Personal de Investigaciones, Policía Científica, efectivos de Comisaría 15 y personal de Canes quedaron abocados a las tareas de rigor.

El posible autor del hecho fue detenido cuando se encontraba en un aserradero cercano, aún con manchas de sangre en sus ropas.

camaras seguridad tunuyan Los minutos posteriores al asesinato pudieron verse por las cámaras de seguridad de Tunuyán.

Los antecedentes del detenido por el asesinato en Tunuyán

R.G.S.T. son las iniciales del hombre de 32 años que fue detenido como posible autor del homicidio. Se trata de un hombre con antecedentes policiales, que salió de la cárcel el 29 de diciembre de 2025, es decir, hace poco más de un mes.

El prontuario del sospechoso del asesinato comenzó a engrosarse desde 2012 por diversos robos agravados, lesiones por violencia de género, hurtos, desobediencia a un funcionario público y lesiones en riña. Los últimos delitos datan del año pasado: dos hechos de amenazas simples y uno de lesiones leves agravadas.