Cuatro personas fueron imputadas por el crimen a balazos de un hombre en Luján de Cuyo

Móviles policiales,(9).jpeg El hombre fue asesinado en Luján de Cuyo. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La reconstrucción del caso del hombre asesinado en Luján de Cuyo

En la madrugada del sábado 24 de enero, un conflicto entre vecinos en el barrio Costa Flores de Perdriel, Luján de Cuyo, terminó con el asesinato de Quintero. Según informaron fuentes policiales, una celebración familiar fue el motivo de la disputa ya que se generaron ruidos molestos.

Los integrantes de una vivienda contigua a la casa en donde se desarrollaba la fiesta efectuaron disparos y uno de ellos impactó en el cuerpo de la víctima.

Asesinato en Perdriel La esquina de calle Costa Flores y Thames, en Perdriel, Luján de Cuyo, donde sucedió el asesinato de Gerardo Giménez.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central. A pesar de los esfuerzos médicos, Giménez falleció.

Testigos señalaron que la tensión comenzó durante la celebración familiar, con gritos y ruidos molestos que provocaron el enfrentamiento y conflicto entre vecinos.

Las primeras versiones indicaron que los disparos se realizaron desde la vía pública hacia la vivienda donde estaba Giménez.