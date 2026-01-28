La investigación por el crimen de un hombre en medio de un conflicto vecinal en, Perdriel, Luján de Cuyo, avanzó este miércoles con 2 nuevas imputaciones y ya son 4 los detenidos, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Cuatro personas fueron imputadas por el crimen a balazos de un hombre en Luján de Cuyo
Gerardo Giménez Quintero, de 40 años, fue asesinado el 24 de enero. La Fiscalía acusa a los 4 sospechosos de homicidio agravado por concurso premeditado
La víctima fatal es Gerardo Mauricio Giménez Quintero, de 40 años, quien falleció el sábado 24 de enero por la mañana a causa de un balazo.
Los sospechosos de disparar el arma son 4: Emiliano Miguel Briceño Castillo, Andrea María Briceño Rodríguez, Rodrigo Jairo Castillo y Brian Nahuel Gatica Briceño. Los 4 fueron imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por ser cometido con el empleo de arma de fuego.
La reconstrucción del caso del hombre asesinado en Luján de Cuyo
En la madrugada del sábado 24 de enero, un conflicto entre vecinos en el barrio Costa Flores de Perdriel, Luján de Cuyo, terminó con el asesinato de Quintero. Según informaron fuentes policiales, una celebración familiar fue el motivo de la disputa ya que se generaron ruidos molestos.
Los integrantes de una vivienda contigua a la casa en donde se desarrollaba la fiesta efectuaron disparos y uno de ellos impactó en el cuerpo de la víctima.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central. A pesar de los esfuerzos médicos, Giménez falleció.
Testigos señalaron que la tensión comenzó durante la celebración familiar, con gritos y ruidos molestos que provocaron el enfrentamiento y conflicto entre vecinos.
Las primeras versiones indicaron que los disparos se realizaron desde la vía pública hacia la vivienda donde estaba Giménez.