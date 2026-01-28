Crimen de Jeremías Monzón: una detención que nadie esperaba y provocó mucho asombro

crimen-jeremias-monzon5

Según su versión, después de publicar una historia en Instagram pidiendo justicia por Jeremías, recibió una serie de mensajes amenazantes.

“¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “te re c* a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”, fueron los mensajes que recibió.

El joven aseguró que el autor de los mensajes era el hermano del adolescente de 14 años, imputado por el crimen contra Jeremías Monzón.

En un primer momento, el fiscal Eric Fernández había solicitado la detención del acusado días atrás, pero la Policía de Santa Fe no había podido dar con su paradero y solicitó un pedido de captura.

Finalmente, el joven se presentó este lunes junto a un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, no trascendieron datos personales del detenido, que quedó imputado por amenazas tras el asesinato.

El crimen de Jeremías Monzón: desaparición y asesinato en Santa Fe

El crimen de Jeremías Monzón provocó una fuerte conmoción en la provincia de Santa Fe. El joven había desaparecido el 18 de diciembre en la ciudad de Santo Tomé, una localidad de poco más de 80 mil habitantes.

Suu cuerpo fue encontrado cuatro días después de su desaparición en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

La investigación giró en un primer momento a una posible desaparición voluntaria, pero con el avance de las pericias, la Justicia llegó a la conclusión que el joven fue atacado de manera escalofriante tras haber sido citado mediante engaños.

La autopsia del joven víctima de asesinato, confirmó que el cuerpo del chico tenía más de 20 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Por el crimen en Santa Fe hay tres menores de edad identificados, pero solo quedó detenida una chica de 16 años. En los últimos días se conoció también que arrestaron a la madre de la imputada por presunta participación necesaria en el homicidio. Investigan si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija.