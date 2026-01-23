Patricia Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad tras el brutal crimen de un adolescente

Patricia Bullrich volvió a la carga reclamando la reforma penal, tras la difusión de un video estremecedor que sacudió a Santa Fe.

El reclamo de Bullrich y la presión al Congreso

Tras conocerse el crimen, Patricia Bullrich fue tajante al señalar que la edad no puede convertirse en un factor de impunidad. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, sostuvo que el Congreso debe dejar de postergar el debate y avanzar con una reforma integral que contemple sanciones claras para los menores que cometan delitos violentos.

La ministra remarcó que existen proyectos legislativos que proponen bajar la edad de imputabilidad a 14 años y reclamó que se discutan de manera urgente. Además, vinculó el tema con la política de seguridad nacional y sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar justicia, especialmente en casos de extrema gravedad.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a dividir aguas. Quienes impulsan la reforma sostienen que adolescentes de 14 y 15 años comprenden la gravedad de sus actos y deben responder ante la Justicia cuando cometen crímenes graves. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que endurecer el sistema penal sin políticas de prevención, inclusión y contención social podría profundizar la exclusión y no reducir la violencia.