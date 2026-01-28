Crimen de Jeremías Monzón: "Todo lo que hicieron post mortem", la revelación de la madre del joven asesinado

De acuerdo al testimonio de la mamá de la víctima del asesinato, Jeremías “era un chico con futuro”, “bueno”, "amable", “muy amiguero” y se caracterizaba por tener “muchos sueños, curiosidad por el mundo y alegría”: "En estos días se acercan a mi muchos chicos auto proclamados ‘ser su mejor amigo’, eso define la magia que tenía".

En este sentido, calificó de “injusta" la forma en que “estas bestias decidieron hacerle tanto daño” y consideró “irracional pensar que alguien justifique lo que le hicieron", al tiempo que agregó: “Son unos monstruos y violentos, unos psicópatas que disfrutaron lo que hacían, fueron conscientes al premeditarlo, al emboscarlo, al ejecutarlo y al manipular su cuerpo ya sin vida y todo lo que hicieron post mortem”.

crimen-jeremias-monzon1

Crimen de Jeremías Monzón: "protegen a los asesinos"

Romina Monzón reclamó la baja de la edad de imputabilidad en el Código Penal, a raíz de que los implicados en el crimen son menores y cuestionó a la Justicia por excarcelarlos en Santa Fe.

La mujer resaltó que es “repugnante leer leyes y artículos" que “protegen a los asesinos”, quienes “gozan desde sus redes sociales, porque continúan con el acceso a ellas, es tan bizarro todo” y criticó a las familias de los supuestos culpables por “encubrirlos”.

“No importa cuán claro hable, cuán explicita sea, cuanto explique lo que hicieron: la Justicia actual los liberó. Tengo que cambiar la médula del Poder Judicial”, añadió la mujer tras el asesinato.

crimen-jeremias-monzon2

Una madre que busca consuelo tras el crimen

Romina Monzón afirmó que “busca consuelo” en el proyecto que se debatirá en el Senado durante las sesiones extraordinarias: “Encuentro consuelo en las familias que nos hablan y nos dan su amor, su apoyo. Es lo que me queda por hacer ya que mi único hijo ya no está”.

"Se jactaron y disfrutaron de matarlo, no se arrepienten y día a día muestran mas signos de disfrute y violencia. Es imposible estar en paz sabiendo que existen personas así", remarcó tras el terrorífico crimen de Santa Fe.

A su vez, lamentó los momentos que no podrá compartir con su hijo, como por ejemplo, “una comida postergada”, “ese abrazo fue el último” y “esa charla no la tendremos”: “Aceptar eso me sale carísimo”.

La madre del adolescente cuestionó a los medios de comunicación por definir como “novia” a la joven acusada en la investigación: “Es una asesina. No tenía que estar ahí y lo que le reclamaban era algo ajeno a él”.

crimen-jeremias-monzon

Milagros A. se encuentra alojada en un instituto de menores, mientras que en el ataque también participaron otros dos adolescentes de 14 años que, pese a estar identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

Además, el fin de semana se confirmó el arresto de la madre de la chica de 16 por ser considerada la autora intelectual del crimen de Santa Fe.