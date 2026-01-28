Inicio Policiales detenido
Intento de asesinato

Detuvieron en San Juan al mendocino acusado de atacar a hachazos a un hombre en Guaymallén

Sergio Jatuff se escondía en un centro de rehabilitación de drogas. Está acusado de dejar el hacha clavada en la cabeza de la víctima tras un brutal ataque

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El hombre acusado de intentar matar a otro en Guaymallén.

El hombre acusado de intentar matar a otro en Guaymallén.

Un hombre que estaba prófugo desde fines del año pasado fue detenido en San Juan mientras intentaba esconderse en un centro de rehabilitación de drogas. Sergio Jatuff está acusado de atacar a hachazos a un hombre en Guaymallén, dejándole el arma incrustada en el cráneo.

La captura ocurrió en un centro de rehabilitación de la ONG Remar, donde el acusado intentaba pasar desapercibido. Personal policial, de ambas provincias, lograron ubicarlo y detenerlo tras meses de búsqueda.

El hecho por el que está siendo investigado ocurrió el 26 de noviembre de 2025, cuando Sergio y su hermano Darío aparentemente atacaron a Marcelo Ferreyra en las calles Mariano Moreno y Los Paraísos, de Guaymallén.

Móviles policiales allanamiento barrio espejo.jpg
El hombre fue detenido en San Juan mientras intentaba esconderse. Imagen ilustrativa.

El hombre fue detenido en San Juan mientras intentaba esconderse. Imagen ilustrativa.

Cómo habría ocurrido el hecho en San Juan

Según la información policial, los hermanos Jatuff golpearon a la víctima con un palo y con un hacha, provocándole heridas de suma gravedad.

El hacha, aparentemente empuñada por Sergio, quedó alojada en la cabeza de Ferreyra tras el golpe.

Ferreyra fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo encefalocraneano grave, fractura expuesta y lesiones en la parte frontal del cerebro.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien continúa reuniendo pruebas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar