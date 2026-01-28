Detuvieron en San Juan al mendocino acusado de atacar a hachazos a un hombre en Guaymallén

Móviles policiales allanamiento barrio espejo.jpg El hombre fue detenido en San Juan mientras intentaba esconderse. Imagen ilustrativa.

Cómo habría ocurrido el hecho en San Juan

Según la información policial, los hermanos Jatuff golpearon a la víctima con un palo y con un hacha, provocándole heridas de suma gravedad.

El hacha, aparentemente empuñada por Sergio, quedó alojada en la cabeza de Ferreyra tras el golpe.

Ferreyra fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo encefalocraneano grave, fractura expuesta y lesiones en la parte frontal del cerebro.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien continúa reuniendo pruebas.