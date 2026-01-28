Un hombre que estaba prófugo desde fines del año pasado fue detenido en San Juan mientras intentaba esconderse en un centro de rehabilitación de drogas. Sergio Jatuff está acusado de atacar a hachazos a un hombre en Guaymallén, dejándole el arma incrustada en el cráneo.
Detuvieron en San Juan al mendocino acusado de atacar a hachazos a un hombre en Guaymallén
Sergio Jatuff se escondía en un centro de rehabilitación de drogas. Está acusado de dejar el hacha clavada en la cabeza de la víctima tras un brutal ataque
La captura ocurrió en un centro de rehabilitación de la ONG Remar, donde el acusado intentaba pasar desapercibido. Personal policial, de ambas provincias, lograron ubicarlo y detenerlo tras meses de búsqueda.
El hecho por el que está siendo investigado ocurrió el 26 de noviembre de 2025, cuando Sergio y su hermano Darío aparentemente atacaron a Marcelo Ferreyra en las calles Mariano Moreno y Los Paraísos, de Guaymallén.
Cómo habría ocurrido el hecho en San Juan
Según la información policial, los hermanos Jatuff golpearon a la víctima con un palo y con un hacha, provocándole heridas de suma gravedad.
El hacha, aparentemente empuñada por Sergio, quedó alojada en la cabeza de Ferreyra tras el golpe.
Ferreyra fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo encefalocraneano grave, fractura expuesta y lesiones en la parte frontal del cerebro.
La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien continúa reuniendo pruebas.