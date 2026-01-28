El Riesgo País profundiza su baja histórica y se ubica en 486 puntos

Riego País

La importancia del Riesgo País

El Riesgo País funciona como un termómetro de la confianza que los mercados tienen en las políticas económicas y la solvencia financiera de los países. En términos simples, mide qué tan riesgoso es prestarle dinero a un Estado frente a hacerlo a economías consideradas más seguras.

El indicador se calcula como la diferencia de tasa entre los bonos soberanos de un país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El índice más utilizado es el EMBI+, elaborado por JP Morgan.

Su nivel resulta clave por varios factores:

Costo de financiamiento: cuanto más alto es el Riesgo País, más caro le resulta al país endeudarse, ya que los inversores exigen tasas de interés mayores para compensar el riesgo de default.

Acceso al crédito: con un Riesgo País elevado el país queda virtualmente fuera de los mercados internacionales o solo puede financiarse en condiciones muy desfavorables.

Además, el Riesgo Pías es clave para las expectativas sobre la estabilidad macroeconómica, la política fiscal, la capacidad de pago, la inflación, el nivel de reservas y la gobernabilidad. Su impacto se extiende más allá del Estado nacional, ya que las empresas y los gobiernos provinciales también deben pagar tasas más altas para acceder al financiamiento. Finalmente, un Riesgo País elevado desalienta la llegada de inversiones extranjeras de largo plazo, al asociarse con mayor incertidumbre y riesgo de crisis.