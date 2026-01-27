El riesgo país se ubicó por debajo de los 500 puntos después de más de 7 años

Este registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. Apenas conocida la noticia el presidente lo celebró con un mensajje ya clásico dedicado al ministro de Economía, Luis Caputo: "El mejjor de todos los tiempos. ¡Viva la libertada carajo!"

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.

Uno de los primeros en expreserase en redes sociales fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo hizo con la publicaciòn de títulos de disitintos diarios para reflejar la situaciòn en 2022 -durante el gobierno de Alberto Fernández- y la actual.

tuit adorni

Noticia en desarrollo