El riesgo país se ubicó por debajo de los 500 puntos después de más de 7 años

Este martes el riesgo país se ubicó en 496 puntos. Así, Argentina quedó muy cerca de volver a los mercados internacionales de deuda. Bonos en alza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Con esta imagen junto a Luis Caputo, Javier Milei festejò la noticia de la bajaj del riesgo país.

Foto:: X de Javier Milei

El riesgo país perforó finalmente este martes los 500 puntos, y se ubicó en 496, por primera vez en casi 8 años.

La baja se dio en medio de una mejora en la cotización de los bonos de la deuda.

El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

Este registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. Apenas conocida la noticia el presidente lo celebró con un mensajje ya clásico dedicado al ministro de Economía, Luis Caputo: "El mejjor de todos los tiempos. ¡Viva la libertada carajo!"

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.

Uno de los primeros en expreserase en redes sociales fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo hizo con la publicaciòn de títulos de disitintos diarios para reflejar la situaciòn en 2022 -durante el gobierno de Alberto Fernández- y la actual.

tuit adorni

Noticia en desarrollo

