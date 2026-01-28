Se confirmó el precio que tendrá el dólar este miércoles 28 de enero cuando abran los bancos

Por otro lado, el dólar blue, comenzará el día por debajo de los $1.500 y a un precio que hace semanas que no se veía.

Precio del dólar el miércoles 28 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este miércoles 27 de enero será de alrededor de $1.463.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.460

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.460

Banco BBVA: $1.465

Banco Supervielle: $1.468

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1465

Banco Hipotecario: $1.465

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.468

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.460

Banco de Comercio: $1.455

Cuál será el precio del dólar blue este martes 27 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y por debajo de la barrera de los $1.500, por segunda vez en lo que va del año.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 27 de enero arrancará a un precio de $1.490, manteniendo una importante diferencia con el oficial.