Confirmado el precio del dólar este viernes 23 de enero en cada banco cuando abran

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuáles serán los precios del dólar en cada entidad este viernes 23 de enero cuando abran sus puertas

Daniel Calivares
Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 23 de enero cuando habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.

Esta semana el dólar y su precio se han caracterizado por los pocos movimientos que han tenido y por su alejamiento del techo de la banda cambiaria.

Al mismo tiempo, el dólar blue se ha mantenido alrededor de los $1.500 y por encima del precio del dólar oficial, lo que es una tendencia desde hace unas cinco semanas.

Precio del dólar el viernes 23 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 23 de enero será de alrededor de $1.455.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco Nación: $1.450
  • Banco ICBC: $1.450
  • Banco BBVA: $1.450
  • Banco Supervielle: $1.451
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.455
  • Brubank: $1.444
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Macro: $1.460
  • Banco Piano: $1.450
  • Banco de Comercio: $1.440
Cuál será el precio del dólar blue este viernes 23 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y alrededor de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en las últimas semanas.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 23 de enero arrancará a un precio de $1.495, manteniendo una importante diferencia con el oficial.

