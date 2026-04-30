La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en marcha un nuevo sistema digital que permite a los ciudadanos consultar el estado y la localización de bienes que se encuentran bajo custodia judicial. El servicio, anunciado por el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, tiene como objetivo fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a la información, evitando traslados innecesarios y optimizando los tiempos de gestión para los damnificados.
La Justicia habilitó una web para que mendocinos víctimas de delitos recuperen sus bienes robados
El portal fue creado por la Justicia para que las víctimas de robos busquen sus bienes que hayan sido secuestrados en 2025 y 2026. Cómo hacer la búsqueda
En esta primera etapa, la plataforma cuenta con el registro de objetos secuestrados durante los años 2025 y 2026, los cuales fueron clasificados en 11 categorías específicas. El sistema permite identificar los elementos de manera fotográfica y descargar un comprobante en formato PDF con los datos detallados del secuestro.
Aunque la normativa vigente establece el decomiso de los bienes pasados los 6 meses, el Poder Judicial busca priorizar la restitución a sus legítimos dueños. Por este motivo, el buscador permite rastrear objetos ingresados en los últimos dos años para facilitar su recuperación.
Paso a paso: Cómo realizar la consulta y recuperar objetos
Para utilizar la herramienta, los interesados deben ingresar al sitio oficial www.jusmendoza.gob.ar. Dentro de la pantalla principal, es necesario dirigirse a la ventana “Portal de Servicios Ciudadanía” y, posteriormente, seleccionar la opción “ Consulta de Secuestros Judiciales”.
Una vez allí, el sistema permite filtrar la búsqueda entre 11 categorías, que incluyen aires acondicionados, bicicletas, computación, electricidad, electrodomésticos, electrónica, heladeras y freezer, instrumentos musicales, motor, teléfonos/radio transmisor y televisores.
Si el ciudadano localiza su pertenencia en el portal, debe dirigirse al Polo Judicial Penal (en Plantamura y Atahualpa, Ciudad) o a las sedes administrativas correspondientes en la Segunda y Tercera Circunscripción. Es indispensable obtener previamente la orden de entrega emitida por el Tribunal o la Oficina Fiscal, la cual deberá ser acompañada por documentación respaldatoria, como facturas, órdenes de compra o denuncias previas.
Además, toda consulta debe realizarse exclusivamente a través del sistema online facilitado por la Justicia. Advirtieron que no se realizan exhibiciones ni entregas de bienes en oficinas fiscales, tribunales ni depósitos de secuestros judiciales sin la documentación previa.
Un ejemplo de este sistema es el del periodista Pablo Gamba, de radio Nihuil y El Siete, quien recuperó la bicicleta que le robaron hace tiempo gracias a tener toda la documentación necesaria y estar dentro de los secuestros de la Justicia.