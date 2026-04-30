La Justicia habilitó una web para que mendocinos víctimas de delitos recuperen sus bienes robados

bicicletas robo devolución La Justicia busca devolver bienes que fueron robados a sus dueños y recuperados en allanamientos por la Policía. Imagen ilustrativa. Foto: Ministerio de Seguridad

Paso a paso: Cómo realizar la consulta y recuperar objetos

Para utilizar la herramienta, los interesados deben ingresar al sitio oficial www.jusmendoza.gob.ar. Dentro de la pantalla principal, es necesario dirigirse a la ventana “Portal de Servicios Ciudadanía” y, posteriormente, seleccionar la opción “ Consulta de Secuestros Judiciales”.

Una vez allí, el sistema permite filtrar la búsqueda entre 11 categorías, que incluyen aires acondicionados, bicicletas, computación, electricidad, electrodomésticos, electrónica, heladeras y freezer, instrumentos musicales, motor, teléfonos/radio transmisor y televisores.

Si el ciudadano localiza su pertenencia en el portal, debe dirigirse al Polo Judicial Penal (en Plantamura y Atahualpa, Ciudad) o a las sedes administrativas correspondientes en la Segunda y Tercera Circunscripción. Es indispensable obtener previamente la orden de entrega emitida por el Tribunal o la Oficina Fiscal, la cual deberá ser acompañada por documentación respaldatoria, como facturas, órdenes de compra o denuncias previas.

Además, toda consulta debe realizarse exclusivamente a través del sistema online facilitado por la Justicia. Advirtieron que no se realizan exhibiciones ni entregas de bienes en oficinas fiscales, tribunales ni depósitos de secuestros judiciales sin la documentación previa.

bicicleta recuperada robo pablo gampa secuestro El periodista Pablo Gamba recuperó su bicicleta que le habían robado gracias a este nuevo sistema de la Justicia. Foto: Gentileza

Un ejemplo de este sistema es el del periodista Pablo Gamba, de radio Nihuil y El Siete, quien recuperó la bicicleta que le robaron hace tiempo gracias a tener toda la documentación necesaria y estar dentro de los secuestros de la Justicia.