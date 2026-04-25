La Justicia condenó a una mujer por maltrato animal: la historia de Tyson que pasó años encerrado

Tyson Así encontraron al perro Tyson cuando la asociación Rescatando Patas lo salvó de la situación de descuido y hacinamiento en la que vivía. Actualmente tiene una nueva familia. Foto: Instagram

Un castigo simbólico para un maltrato de años

La medida judicial difundida en redes sociales por la organización "Salvando Patas", establece la suspensión del procedimiento a prueba por el término de un año. En ese período, la imputada deberá cumplir distintas pautas fijadas por la Justicia provincial.

Entre las principales condiciones, se dispuso la donación de 12 bolsas de alimento para perros, a razón de una por mes, destinadas a una fundación proteccionista. Además, deberá fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Promoción del Liberado y concurrir a todas las citaciones judiciales.

También se le impuso la obligación de abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y por otra parte, debe realizar un tratamiento psicológico o de otra índole, con acreditación periódica de su cumplimiento. A esto se suma la exigencia de no cometer nuevos delitos durante el plazo establecido.

El rescate y la reacción de la organización que salvó al perro

El perro Tyson fue rescatado por la asociación animalista Salvando Patas, que dio a conocer el caso a través de redes sociales. Según relataron, el perro vivió durante años en condiciones extremas: sin acceso a agua ni comida y sin atención veterinaria, en un espacio reducido.

Después de que se conoció la medida judicial, desde la organización señalaron que sienten una mezcla de alivio, pero también quedaron disconformes con el castigo que recibió la mujer. Destacaron que hubo una respuesta institucional y una consecuencia para la responsable, pero consideraron que la sanción fue insuficiente frente al daño sufrido por el perro.

En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar con medidas más firmes en casos de maltrato animal, como sanciones económicas o trabajos comunitarios vinculados al cuidado de animales.

Actualmente, el perro Tyson fue adoptado y se encuentra en buen estado de salud, con una familia que se encarga de su cuidado. Desde la asociación remarcaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones, al considerar que fue clave para que el caso llegara a la Justicia y el animal pudiera ser rescatado.