DIY de costura: cómo hacer cobertores para las patas de una mesa y evitar que dañen el piso

Para realizar este proyecto de costura, vas a necesitar círculos de tela, tomando como medida de referencia el diámetro de la pata de la mesa (si es cuadrada, la medida del cuadrado). A esa medida hay que agregarle unos 10 centímetros más para que cubra parte de la pata y se ajuste sin salirse de la mesa cada vez que la movemos. Si es una tela que se deshilacha, realiza un sobrefilado.

fundas para pata de mesa La tela de guata evita que la madera de la mesa se golpee y quiebre.

Es un DIY muy simple. Para realizarlo, solo hay que utilizar dos piezas de tela por pata y una posición de guata por pata, de la misma medida que los recortes de tela.

Lo primero para este DIY, luego de medir y cortar las telas, es unirlas. Enfrenta los derechos de las dos piezas de tela y cose con costura recta, dejando un pequeño orificio para voltearla. Voltea la pieza de tela doble e introduce la guata en el interior. Cose el pequeño orificio. En el lado de la tela que irá para dentro, es decir, enfrentado a la madera de la mesa, cose un elástico interno por todo el borde, asegurándote de que sea más chico que el diámetro de la tela para que ajuste bien.

Una vez que el DIY está listo, solo basta con colocar las fundas de tela en las patas de la mesa. Se pueden sacar para lavar cuando lo desees.

Cómo evitar la mugre y el deterioro en las patas de las mesas

Las patas de una mesa están siempre sobre los pisos de la casa, por lo que se suelen ensuciar, gastar y romper.

Para cuidar las patas de tu mesa, lo primero y principal que hay que evitar es el arrastre constante del mueble, sobre todo si no has realizado aún el DIY de fundas.

mesa y sillas Limpiar y cubrir las patas de tu mesa puede evitar daños en el material.

También se pueden colocar pegatinas de goma para evitar que se rompan o tapones de silicona. Cada cierto tiempo conviene voltear la mesa y eliminar la pelusa, mugre y tierra, evitando la humedad excesiva al limpiar.