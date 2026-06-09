DIY de costura: cómo hacer cobertores para las patas de una mesa y evitar que dañen el piso

Pensando en coser algo útil y que evite el daño de los suelos de mi casa, encontré un DIY de costura muy interesante y bonito. Cuando las mesas son de madera o de algún material sin cubierta de protección en las patas, puede que se desgasten por el movimiento o paso del tiempo o puede que marquen los pisos del hogar.
Hoy te cuento cómo puedes coser estas fundas para las patas de la mesa y te dejo algunos consejos para cuidar y restaurar una mesa de madera.
Paso a paso: un DIY para coser fundas para las patas de tu mesa
Colocar en las patas de la mesa un accesorio de tela que sea funcional, que proteja la madera y que además quede bonito, es posible gracias a un DIY.
Para realizar este proyecto de costura, vas a necesitar círculos de tela, tomando como medida de referencia el diámetro de la pata de la mesa (si es cuadrada, la medida del cuadrado). A esa medida hay que agregarle unos 10 centímetros más para que cubra parte de la pata y se ajuste sin salirse de la mesa cada vez que la movemos. Si es una tela que se deshilacha, realiza un sobrefilado.
Es un DIY muy simple. Para realizarlo, solo hay que utilizar dos piezas de tela por pata y una posición de guata por pata, de la misma medida que los recortes de tela.
- Lo primero para este DIY, luego de medir y cortar las telas, es unirlas. Enfrenta los derechos de las dos piezas de tela y cose con costura recta, dejando un pequeño orificio para voltearla.
- Voltea la pieza de tela doble e introduce la guata en el interior. Cose el pequeño orificio.
- En el lado de la tela que irá para dentro, es decir, enfrentado a la madera de la mesa, cose un elástico interno por todo el borde, asegurándote de que sea más chico que el diámetro de la tela para que ajuste bien.
Una vez que el DIY está listo, solo basta con colocar las fundas de tela en las patas de la mesa. Se pueden sacar para lavar cuando lo desees.
Cómo evitar la mugre y el deterioro en las patas de las mesas
Las patas de una mesa están siempre sobre los pisos de la casa, por lo que se suelen ensuciar, gastar y romper.
Para cuidar las patas de tu mesa, lo primero y principal que hay que evitar es el arrastre constante del mueble, sobre todo si no has realizado aún el DIY de fundas.
También se pueden colocar pegatinas de goma para evitar que se rompan o tapones de silicona. Cada cierto tiempo conviene voltear la mesa y eliminar la pelusa, mugre y tierra, evitando la humedad excesiva al limpiar.