Cómo dejar relucientes las ventanas de casa usando un poco de maicena: truco de limpieza efectivo

La sencilla combinación para limpiar las ventanas de casa

La mezcla de maicena y vinagre es un truco casero viral y altamente efectivo para dejar las ventanas y espejos impecables y sin demasiado trabajo.

El truco de limpieza funciona debido a que el vinagre desengrasa y desinfecta, mientras que la maicena actúa como un pulidor suave que elimina marcas de agua y evita que queden rayas al secar. Para implementarlo directamente en tus ventanas, el paso a paso es el siguiente:

Preparación de la mezcla: en un recipiente o directamente dentro de un atomizador, vierte el agua tibia y añade la cucharada de maicena. Agita enérgicamente hasta que no quede ningún grumo. Posteriormente, incorpora el vinagre blanco y vuelve a mezclar.

Pulverización: rocía la solución de manera uniforme sobre toda la superficie del cristal. Nota importante: Debido a que la maicena tiende a asentarse en el fondo del envase, asegúrate de agitar el atomizador antes de cada aplicación.

Acción y remoción: deja actuar los componentes sobre el vidrio durante un par de minutos para que el vinagre ablande la suciedad. Luego, utiliza un paño de microfibra limpio o papel periódico para frotar la superficie haciendo movimientos circulares de arriba hacia abajo.

Secado final: con la ayuda de un paño completamente seco, retira cualquier excedente. Notarás de inmediato cómo desaparece la opacidad, dejando un acabado cristalino y un brillo uniforme que durará por mucho más tiempo.

maicena Maicena y vinagre: una combinación ideal para limpiar las ventanas.

Evita realizar este procedimiento en las horas del día donde el sol directo impacte fuertemente sobre las ventanas. El calor extremo hace que la solución líquida se evapore de forma prematura, impidiendo que los elementos cumplan su función.

El poder de la maicena en este truco

A simple vista, puede parecer extraño utilizar un ingrediente de repostería para lavar ventanas, pero la ciencia detrás de este método es infalible. La maicena posee una estructura granular microscópica que actúa como un abrasivo ultra suave.

Esto significa que es capaz de arrastrar y desprender la suciedad orgánica, el polvo y la grasa adherida sin el más mínimo riesgo de rayar o dañar la superficie del vidrio. Además, con el vinagre se potenciarán mutuamente.