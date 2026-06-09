Autorizaron a AYSAM a expropiar 21 terrenos en Corralitos para un colector cloacal

aysam cloacas los corralitos La expropiación de 21 terrenos con la que podrá avanzar AYSAM es para hacer un nuevo colector cloacal que venga a descomprimir la crisis ambiental que generaron los derrames cloacales en la zona de Corralitos. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil

Esa obra, calificada de mediano plazo, supone hacer un colector cloacal del mismo tamaño que el de calle 2 de Mayo, es decir de unos 2.500 metros, que irá en paralelo al que ya existe y que pasará por terrenos privados, algunos con chacaras.

Ese nuevo colector servirá para operarlo en paralelo y descomprimir la situación del viejo colector, o para operarlo alternativamente y poder limpiar el antiguo colector si fuese necesario.

Cómo será la expropiación de terrenos y qué podrán hacer los dueños

Según detallaron fuentes extraoficiales, ese nuevo colector cloacal que se realizará en los 21 terrenos que se podrán expropiar, tendrá una pendiente totalmente distinta a la del colector actual, por lo que podría trabajar por gravedad, que es algo que no ocurre con el colector que está funcionando.

Fuentes de Irrigación marcaron que las superficies afectadas varían según cada parcela y van desde algunos cientos hasta más de 11.000 metros cuadrados.

La resolución establece que la afectación tendrá inicialmente carácter preventivo hasta la ejecución de las obras y que posteriormente deberá concretarse la demarcación definitiva e inscripción registral correspondiente.

Por tanto los propietarios alcanzados por la medida serán notificados formalmente y podrán presentar apelaciones ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación.