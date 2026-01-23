Tras el discurso del presidente Javier Milei en Davos donde ratificó el plan económico para Argentina, los bonos argentinos cerraron la semana manteniendo su tendencia positiva en Wall Street. De esta manera, este viernes sumaron su tercer día seguido en alza, lo que impulsó al riesgo país a tocar un valor que no se veía desde junio de 2018.
El riesgo país registró el nivel más bajo en los últimos 7 años y medio
El riesgo país de JP Morgan cayó 17 unidades durante esta jornada y se ubicó en los 527 puntos básicos para la Argentina, un nivel mínimo desde el 12 de junio de 2018 (503 puntos), detalló el diario Infobae.
Los dos parámetros auspiciosos para la economía del país se relacionan con la compra de dólares del Banco Central que ya lleva acumulados más de 900 millones de dólares en lo que va de enero en sintonía con la baja de la cotización del dólar mayorista que finalizó en $1.433.
Desde que Javier Milei asumió como presidente, el riesgo país ya descontó casi 1.400 puntos básicos. En tanto que el panel de acciones líderes pasó a una ganancia de 3% en dólares en el transcurso de enero, y así revirtió la tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.
Análisis sobre el comportamiento de los bonos argentinos y el riesgo país
Gustavo Gardey, cofunder de Bull Road Investments, explicó a El Cronista que, el S&P Merval se mueve al ritmo de las reservas: “Más dólares del BCRA implican menor riesgo país, financiamiento más barato y mejores valuaciones”.
El estratega sostuvo que, en enero, con U$S903 millones comprados, el gobierno nacional consiguió bajar tasas en pesos, relajar el sistema financiero y sostener bonos en dólares debajo de dos dígitos, en un contexto donde el mercado ya da por descontado el pago de la deuda.
“Eso habilita emisiones corporativas más baratas -como YPF al 8%- y pone un piso a las acciones. El salto grande dependerá de las reformas estructurales: sin ellas hay cautela; con ellas, el S&P Merval en dólares podría jugar otro partido”, alertó Gardey.