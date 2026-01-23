El riesgo país registró el nivel más bajo en los últimos 7 años y medio

riesgo pais El riesgo país de JP Morgan cayó 17 unidades este viernes y se ubicó en los 527 puntos básicos para la Argentina.

Desde que Javier Milei asumió como presidente, el riesgo país ya descontó casi 1.400 puntos básicos. En tanto que el panel de acciones líderes pasó a una ganancia de 3% en dólares en el transcurso de enero, y así revirtió la tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.

Análisis sobre el comportamiento de los bonos argentinos y el riesgo país

Gustavo Gardey, cofunder de Bull Road Investments, explicó a El Cronista que, el S&P Merval se mueve al ritmo de las reservas: “Más dólares del BCRA implican menor riesgo país, financiamiento más barato y mejores valuaciones”.

El estratega sostuvo que, en enero, con U$S903 millones comprados, el gobierno nacional consiguió bajar tasas en pesos, relajar el sistema financiero y sostener bonos en dólares debajo de dos dígitos, en un contexto donde el mercado ya da por descontado el pago de la deuda.

“Eso habilita emisiones corporativas más baratas -como YPF al 8%- y pone un piso a las acciones. El salto grande dependerá de las reformas estructurales: sin ellas hay cautela; con ellas, el S&P Merval en dólares podría jugar otro partido”, alertó Gardey.