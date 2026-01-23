El paso de Milei por Davos, con respaldo empresarial y señales sobre el rumbo económico

Los vínculos comerciales de Argentina, entre los temas sobresalientes de Milei en el Foro de Davos

Entre los ejes abordados también figuraron las discusiones vinculadas a una reforma laboral, con foco en la reducción del costo de los despidos y la baja del impuesto a las Ganancias que afrontan las empresas.

En tanto, el presidente de la Nación reafirmó la decisión de mantener vínculos comerciales con todos los países, incluyendo China, Europa y Brasil.

Milei (1) Karina Milei, Javier Milei y Donald Trump.

Luego de su exposición en el Foro de Davos, Milei encabezó una reunión con CEOs de bancos y fondos de inversión. l

Del encuentro participaron los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, y ejecutivos como Jane Fraser (Citigroup), Jenny Johnson (Franklin Resources), André Esteves (BTG Pactual), Doug Sieg (Lord Abbett), Rachel Lord (BlackRock), Thasunda Brown Duckett (TIAA) y Carlos Torres Vila (BBVA), entre otros.

En ese marco, varios de los presentes valoraron el superávit comercial proyectado para 2025, que se alcanzaría por segundo año consecutivo.

Con información de Noticias Argentinas.