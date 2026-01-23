En en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei consiguió esta semana respaldo empresarial en medio de señales del rumbo económico de la Argentina. Más allá de su discurso, Milei dialogó con unos 80 directores ejecutivos de empresas líderes a nivel internacional y aprovechó para exhibir coincidencias con la agenda de comercio exterior del ex mandatario estadounidense Donald Trump, particularmente en relación con la conformación de un grupo orientado a promover la paz en el mundo.
El paso de Milei por Davos, con respaldo empresarial y señales sobre el rumbo económico
En el último día del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei se reunió con 80 CEOs, defendió el equilibrio fiscal y ratificó la apertura comercial
Durante sus intervenciones, el jefe de Estado buscó disipar interrogantes sobre la dirección del programa económico y subrayó la proyección de la Argentina como actor central en la producción de energía y recursos mineros en los próximos años.
Milei puso especial énfasis en el equilibrio fiscal alcanzado por segundo año consecutivo y remarcó el respaldo social obtenido para sostener ese sendero de ordenamiento de las cuentas públicas.
Los vínculos comerciales de Argentina, entre los temas sobresalientes de Milei en el Foro de Davos
Entre los ejes abordados también figuraron las discusiones vinculadas a una reforma laboral, con foco en la reducción del costo de los despidos y la baja del impuesto a las Ganancias que afrontan las empresas.
En tanto, el presidente de la Nación reafirmó la decisión de mantener vínculos comerciales con todos los países, incluyendo China, Europa y Brasil.
Luego de su exposición en el Foro de Davos, Milei encabezó una reunión con CEOs de bancos y fondos de inversión. l
Del encuentro participaron los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, y ejecutivos como Jane Fraser (Citigroup), Jenny Johnson (Franklin Resources), André Esteves (BTG Pactual), Doug Sieg (Lord Abbett), Rachel Lord (BlackRock), Thasunda Brown Duckett (TIAA) y Carlos Torres Vila (BBVA), entre otros.
En ese marco, varios de los presentes valoraron el superávit comercial proyectado para 2025, que se alcanzaría por segundo año consecutivo.
Con información de Noticias Argentinas.