El Presidente Javier Milei pronuncia su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra desde el lunes en Suiza y se extenderá hasta el viernes bajo el lema “El espíritu del diálogo”.
Javier Milei habla en Davos ante referentes mundiales
Antes de su discurso en Davos, Javier Milei se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin
Se reunió con autoridades de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin
El presidente Javier Milei antes de su discurso en Davos, donde se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico.
La delegación presidencial aterrizó el martes, pasado el mediodía, y se prepara para cumplir una serie de actividades que tendrá hasta el jueves, que emprenderá su retorno al país.
Este miércoles, Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.
Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
