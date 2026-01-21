Inicio Política Javier Milei
Cumbre

Javier Milei habla en Davos ante referentes mundiales

Antes de su discurso en Davos, Javier Milei se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. 

Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. 

El Presidente Javier Milei pronuncia su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra desde el lunes en Suiza y se extenderá hasta el viernes bajo el lema “El espíritu del diálogo”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Foro Económico de Davos 2026

Se reunió con autoridades de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin

El presidente Javier Milei antes de su discurso en Davos, donde se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico.

La delegación presidencial aterrizó el martes, pasado el mediodía, y se prepara para cumplir una serie de actividades que tendrá hasta el jueves, que emprenderá su retorno al país.

Milei

Este miércoles, Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.

Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El discurso de Donald Trump en Davos:

Embed - LIVE: Trump speaks at the World Economic Forum in Davos amid Greenland, tariff threats — 1/21/2026

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar