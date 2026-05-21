El ex presidente Mauricio Macri dejó fuertes definiciones este jueves sobre el estilo de liderazgo del actual mandatario, Javier Milei, durante una charla en la Universidad Austral. La declaración cobra especial relevancia para nuestra provincia, ya que el líder del PRO está a solo horas de arribar a Mendoza, con una agenda que incluría una cena con Alfredo Cornejo.
A poco de llegar a Mendoza, Macri lanzó una definición sobre Milei: "Se ve como un profeta"
En la previa de su visita a Mendoza, Mauricio Macri dio una charla en la Universidad Austral. Este viernes estará en la provincia para el relanzamiento del PRO
Ante la consulta sobre la forma de conducir el país que tiene Milei, Macri sintetizó: "Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio".
El ex mandatario, de todos modos reconoció detrás del presidente “un profundo estudio de las ideas pero al oficialismo todavía le falta consolidar la etapa de implementación de las reformas".
Macri cuestionó la intolerancia del gobierno nacional
“Es un país que tiene que salir de un sistema para entrar en otro, en eso Milei tiene razón”, afirmó. Sin embargo, también advirtió sobre el clima político: “Hay mucha intolerancia a la crítica del gobierno”.
Macri insistió además -señaló El Cronista- en la necesidad de combinar capacidad técnica con liderazgo político y cuestionó el predominio de la comunicación sobre la gestión. "En Boca aprendí que comunicar es más importante que hacer. En la política resisten más los buenos comunicadores que los buenos administradores. “El poder es una herramienta maravillosa para transformar. Si no lográs que la gente viva mejor con el poder, tu momento pasa”.
En otro tramo de la charla, dijo: “Pregúntele a Cristina si ayudé o no al kirchnerismo”. Lo hizo en respuesta a que Martín Menem afirmó durante el último fin de semana que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 “le haría un favor al kirchnerismo”.
Durante una extensa entrevista con la periodista Florencia Donovan y luego en un panel compartido con el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, Macri combinó elogios a las reformas libertarias con cuestionamientos al estilo de conducción presidencial y volvió a posicionar al PRO como fuerza “constructora”de cara a la transición política que, según planteó, todavía atraviesa la Argentina.
Mauricio Macri en Mendoza
Acompañado por quien fue su vicepresidenta (Gabriela Michetti) Mauricio Macri estará este viernes en Mendoza.
Macri encabezará un encuentro regional del PRO del que, además de los dirigentes mendocinos como el presidente del partido Gabriel Pradines, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, participarán otros tanto de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.
La reunión será de 18 a 21 en el hotel Hilton de Guaymallén. Después de esa encuentro es probable que comparta la cena con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.