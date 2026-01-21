En Davos, Donald Trump volvió a presionar para adquirir Groenlandia y crece la tensión con Europa

Al abrir su discurso, Trump aseguró que era “un placer estar de regreso en el hermoso Davos” y dirigirse a “líderes empresariales respetados, muchos amigos y algunos enemigos”. Minutos después, lanzó críticas directas al rumbo del continente europeo: “Amo Europa y quiero ver a Europa prosperar, pero no va en la dirección correcta”.

En su exposición, el mandatario también se refirió a la situación en Venezuela y elogió al gobierno interino, al sostener que “el liderazgo del país ha sido muy bueno” y que sus dirigentes “han sido muy, muy inteligentes”.

Groenlandia, un “interés de seguridad nacional fundamental”

Trump defendió con dureza la relevancia de Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos y del orden internacional. Dijo que había considerado no abordar el tema, pero admitió que “es el asunto que a todos les importa”. “Ninguna nación puede garantizar seguridad como Estados Unidos”, afirmó.

Describió a Groenlandia como “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar”, ubicado en una posición estratégica entre Estados Unidos, Rusia y China, y subrayó su importancia por la presencia de metales de tierras raras. “No la necesitamos solo por recursos, la necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, sostuvo.

Trump afirmó además que Groenlandia es parte de América del Norte y, por lo tanto, “nuestro territorio”, al calificarla como “un interés de seguridad nacional fundamental”. Si bien dijo sentir “un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y de Dinamarca”, fue categórico al señalar que “nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”.

El mandatario recordó que durante la Segunda Guerra Mundial “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” y que Estados Unidos debió enviar tropas para proteger la isla. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, lanzó.

Según Trump, la Junta de la Paz debería sustituir a la ONU

Venezuela y críticas al rumbo europeo

En otro tramo de su discurso, Donald Trump aseguró que Venezuela “va a ir fantásticamente bien” tras la caída de Nicolás Maduro y afirmó que los nuevos líderes del país sudamericano actuaron con inteligencia al llegar a un acuerdo con Estados Unidos luego de la reciente intervención norteamericana. “Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, afirmó.

Reveló además que Washington estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y facilitando el ingreso de grandes compañías petroleras, lo que, según dijo, permitirá que el país “gane más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”.

Trump también dedicó duras críticas a Europa, a la que acusó de haberse alejado del crecimiento y la estabilidad. “Hay ciertos lugares en Europa que ni siquiera son reconocibles, y no en el buen sentido”, afirmó. Cuestionó la “migración masiva sin control” y el énfasis en la energía verde, y reclamó un alineamiento mayor con el modelo estadounidense.

“Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados”, concluyó. “Europa tiene que salir de la cultura que ha creado durante los últimos diez años. Es horrible lo que se están haciendo a sí mismos. Se están destruyendo”.

Optimismo económico y defensa de su política fiscal

Trump afirmó que la economía estadounidense atraviesa un momento histórico y sostuvo que la inflación “ha sido derrotada” bajo su administración. “Estados Unidos va a experimentar un crecimiento como ningún país ha visto antes. Cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”, afirmó ante empresarios y jefes de Estado.

Según explicó, la inflación anual se ubica en el 2,7%, todavía por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, aunque destacó que la inflación subyacente se encuentra en el 1,6%. Además, señaló que el crecimiento económico del cuarto trimestre de 2024 se proyecta en 5,4%.

En materia fiscal y comercial, defendió su estrategia de reducción de impuestos combinada con un aumento de aranceles a países extranjeros, a los que acusó de haber causado “daños” a la economía estadounidense. En ese marco, celebró la implementación de nuevas reglas de “gastos 100% deducibles” para incentivar la inversión privada. “Un milagro está ocurriendo en la economía estadounidense”, enfatizó.