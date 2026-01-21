Así es el avión supersónico de la NASA que puede cambiar la manera en la que volamos

x59 El X-59 quiere revolucionar los vuelos comerciales.

El rol de la NASA en la calibración de instrumentos

Uno de los detalles más interesantes de esta fase inicial fue la proximidad física entre las dos aeronaves. Según la información técnica, el X-59 y el Hornet llegaron a ubicarse en ciertos momentos a una distancia equivalente a la envergadura de un ala. Esta maniobra tuvo como objetivo principal comparar las lecturas de los indicadores de velocidad y altitud para calibrarlos de manera correcta. Esta prueba de precisión resulta fundamental para garantizar la fiabilidad de los sistemas de a bordo.

De cara a los próximos meses de 2026, los pilotos mantendrán una separación mayor, cercana a los 150 metros, para priorizar la seguridad. El piloto del avión de seguimiento tendrá la responsabilidad de vigilar las condiciones meteorológicas locales y facilitar las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. De esta forma, quien esté a los mandos del X-59 podrá concentrarse exclusivamente en la misión principal sin distracciones externas.

nasa avion El avión de la NASA viajó con el tren de aterrizaje bajo.

El objetivo final del programa QueSST consiste en demostrar que es posible volar a velocidades superiores a la del sonido, específicamente a Mach 1.4, sin generar el estruendo sónico que actualmente prohíbe estas rutas sobre tierra firme. El diseño del X-59 busca reemplazar esa explosión sonora por un golpe seco y discreto. Los datos recolectados servirán para que los reguladores internacionales consideren la aprobación de nuevas rutas comerciales supersónicas en el futuro cercano.