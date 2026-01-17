La NASA finalizó la construcción del telescopio Roman para buscar nuevos mundos

nancy roman La NASA homenajeó a la astrónoma Nancy Grace Roma con el nombre del telescopio.

La tecnología de la NASA para hallar vida

El verdadero as bajo la manga del Roman reside en su coronógrafo, un instrumento diseñado para bloquear la luz de las estrellas distantes. Esta tecnología permitirá observar directamente los exoplanetas que orbitan soles lejanos, los cuales solían quedar ocultos por el intenso brillo estelar. Si bien la humanidad identificó unos 6.000 planetas fuera del sistema solar en los últimos treinta años, este proyecto espera multiplicar esa cifra por quince en tan solo un lustro.

La recolección de datos promete ser monumental. Se calcula que el observatorio enviará a la Tierra más de 20.000 terabytes de información durante sus primeros cinco años de operación. Este volumen de datos permitirá a los astrofísicos investigar la influencia de la energía oscura y buscar respuestas a una de las preguntas más antiguas de la humanidad: si estamos solos en el universo. Los responsables del proyecto aseguraron que la capacidad científica de la misión se encuentra al borde de hallazgos insondables.

Un despegue adelantado

espejo telescopipo El espejo principal del telescopio Roman mide 2.4 metros de diámetro.

Contra todo pronóstico habitual en la industria aeroespacial, el calendario de la misión se adelantó. Durante una reciente reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, los líderes del proyecto confirmaron que la fecha de lanzamiento más probable es el 28 de septiembre. El observatorio viajará al espacio a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, despegando desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El traslado de la nave desde Maryland hasta Florida está programado para junio, un hito que servirá como indicador final para la fecha de septiembre. Una vez que el telescopio alcance su órbita definitiva, los ingenieros necesitarán aproximadamente 90 días para calibrar los instrumentos. De cumplirse el cronograma actual, la comunidad científica comenzaría a recibir los primeros datos reales hacia finales de diciembre de este mismo año.