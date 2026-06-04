Algo destruyó una nave de la NASA que orbitaba Marte, y nadie sabe qué fue

sonda maven La NASA investiga las causas de la desaparición de la sonda.

Misterio sin resolver para la NASA

Los expertos espaciales aún desconocen las causas del fallo fatal. Los investigadores preparan un documento definitivo para finales del año actual. Mientras tanto, los técnicos comenzaron los procedimientos oficiales para clausurar el proyecto. Las inmensas bases de datos recopiladas quedarán archivadas para futuros estudios astronómicos.

Durante sus once años de servicio, el satélite monitoreó cómo las ráfagas solares destruyen las capas superiores de Marte. Los sensores midieron la desaparición de gases protectores mediante el rastreo de argón.

maven nasa La sonda Maven orbitaba Marte.

El dispositivo observó una enorme tormenta de polvo global durante 2018. El instrumento funcionaba además como el principal puente de telecomunicaciones para vehículos exploradores de superficie.

La desaparición operativa de MAVEN cierra una gran etapa científica. La nave multiplicó con rotundo éxito su meta inicial de doce meses operativos. Varios robots rodantes mantienen sus actividades normales de análisis químico sobre el suelo marciano.