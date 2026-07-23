Apple prepara una sorpresa para el nuevo iPhone: una cámara que se abre y cierra según la cantidad de luz

En la práctica, esto significa que cuando haya poca luz, la apertura del lente aumentará para permitir el ingreso de una mayor cantidad de iluminación al sensor. De esta manera, será posible capturar fotografías nocturnas más brillantes y retratos con un efecto de desenfoque más natural.

Apple prepara un teléfono con una cámara que se abre y se cierra sola.

En cambio, durante el día o en ambientes muy iluminados, la apertura se reducirá para incrementar la profundidad de campo. El resultado serían imágenes con una mayor cantidad de elementos enfocados sin depender exclusivamente de la inteligencia artificial.

La filtración también señala que Apple utilizaría un sensor Sony IMX905 como cámara principal. Aunque su tamaño sería muy similar al de la generación anterior, la verdadera mejora estará en el mecanismo de apertura variable y en un actuador encargado de modificar la posición del lente según cada situación.

Por otro lado, según se supo, el resto del sistema fotográfico cambiaría muy poco, ya que Apple mantendría prácticamente intacto el resto del conjunto de cámaras del iPhone 18 Pro Max. El teleobjetivo seguiría equipado con el sensor Sony IMX973, mientras que la cámara ultra gran angular conservaría el Sony IMX972. También permanecerían el sensor LiDAR IMX591 y la cámara frontal IMX914, además del sistema de estabilización óptica en el teleobjetivo.

Este teléfono se lanzará al mercado en septiembre.

Finalmente, es menester recordar que este teléfono será lanzado oficialmente en el mes de septiembre y que su precio estimativo podría rondar los 1.800 dólares.