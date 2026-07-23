Apple prepara una sorpresa para el nuevo iPhone: una cámara que se abre y cierra según la cantidad de luz

Apple está trabajando en una de las mayores evoluciones en el sistema de cámara. De acuerdo con recientes filtraciones, el iPhone 18 Pro Max incorporará un lente que se abre y se cierra de acuerdo a la cantidad de luz ambiental, permitiendo así conseguir imágenes profesionales.
Apple desarrollará una cámara exclusiva para el iPhone 18 Pro Max
A diferencia de las generaciones actuales, donde la mayor parte del trabajo recae en el procesamiento por software, este nuevo sistema de cámaras que traerá el iPhone 18 Pro Max añadirá un componente mecánico capaz de mejorar el rendimiento de la cámara en diferentes escenarios.
Recordemos que los modelos actuales del iPhone utilizan fotografía computacional para ajustar aspectos como la exposición, el nivel de detalle y el desenfoque del fondo. Sin embargo, las filtraciones indican que Apple daría un paso más con un lente que puede abrirse o cerrarse físicamente.
En la práctica, esto significa que cuando haya poca luz, la apertura del lente aumentará para permitir el ingreso de una mayor cantidad de iluminación al sensor. De esta manera, será posible capturar fotografías nocturnas más brillantes y retratos con un efecto de desenfoque más natural.
En cambio, durante el día o en ambientes muy iluminados, la apertura se reducirá para incrementar la profundidad de campo. El resultado serían imágenes con una mayor cantidad de elementos enfocados sin depender exclusivamente de la inteligencia artificial.
La filtración también señala que Apple utilizaría un sensor Sony IMX905 como cámara principal. Aunque su tamaño sería muy similar al de la generación anterior, la verdadera mejora estará en el mecanismo de apertura variable y en un actuador encargado de modificar la posición del lente según cada situación.
Por otro lado, según se supo, el resto del sistema fotográfico cambiaría muy poco, ya que Apple mantendría prácticamente intacto el resto del conjunto de cámaras del iPhone 18 Pro Max. El teleobjetivo seguiría equipado con el sensor Sony IMX973, mientras que la cámara ultra gran angular conservaría el Sony IMX972. También permanecerían el sensor LiDAR IMX591 y la cámara frontal IMX914, además del sistema de estabilización óptica en el teleobjetivo.
Finalmente, es menester recordar que este teléfono será lanzado oficialmente en el mes de septiembre y que su precio estimativo podría rondar los 1.800 dólares.
En pocas palabras
- Apple prepara: El iPhone 18 Pro Max incorporará una cámara con apertura mecánica variable para mejorar fotos.
- Innovación clave: El lente se abrirá o cerrará según la luz ambiental, optimizando imágenes nocturnas y de día.
- Lanzamiento estimado: Se espera que el dispositivo llegue al mercado en septiembre de 2026 con un precio aproximado de 1.800 dólares.