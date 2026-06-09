La NASA quiere revolucionar los vuelos: su nuevo avión rompió la barrera del sonido

La solución de la NASA

nasa avion El avión ya había sido testeado en otro vuelo controlado por la NASA.

Los diseñadores buscaron alterar la forma de las ondas para transformar el estruendo en un golpe leve. Catherine Bahm, gerenta del proyecto en la NASA, explicó a la BBC la meta del equipo con humor. "Siempre bromeamos con que el X-1 rompió la barrera del sonido y ahora nosotros intentamos arreglarla", declaró la especialista.

La empresa Lockheed Martin construyó la estructura de 100 pies de largo gracias a un contrato millonario firmado en 2018. El diseño de nariz afilada evita la acumulación de las ondas de presión molestas. Según Bahm, el ruido final resultará casi imperceptible, similar al cierre de la puerta de un automóvil vecino que se mezcla con la vida diaria.

Los planes futuros incluyen mediciones de los ruidos reales en fases posteriores sobre comunidades elegidas. Christopher Combs, ingeniero de la Universidad de Texas, comentó a la BBC que el vehículo real demuestra la viabilidad de generar explosiones silenciosas. Dicha validación abrirá las puertas al mercado comercial internacional.