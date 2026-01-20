Un provocador Trump publicó una imagen suya poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

El presidente también aseguró este martes que mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que defendió la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional y mundial y afirmó que “no hay vuelta atrás” en ese objetivo.

Paralelamente, Trump anunció el sábado la imposición de un arancel del 10% a Dinamarca y otros siete países europeos —incluidos Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, Holanda y Finlandia— como medida de presión hasta que se alcance un acuerdo que permita a Washington asumir el control de Groenlandia.

La herida de Donald Trump por el Premio Nobel de la Paz

La escalada diplomática también llegó a un nivel personal: Trump vinculó públicamente su campaña por Groenlandia con su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2025. En una carta dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el presidente expresó su malestar y afirmó que, tras esa decepción, ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la paz”, aunque aseguró que este objetivo seguirá siendo importante.

Este nuevo foco de tensión ha provocado reacciones firmes en Europa. Dinamarca y Groenlandia han exigido el respeto de la soberanía territorial de la isla ártica, y miles de personas han salido a las calles tanto en Copenhague como en Nuuk para protestar contra las aspiraciones estadounidenses.

La comunidad internacional observa con preocupación cómo evolucionan estas disputas, que ponen en jaque la cohesión del seno de la OTAN y reavivan viejas tensiones geopolíticas en el Ártico.