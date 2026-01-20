Descubrimiento sin igual: una vaca sabia que aprendió a usar herramientas

vaca sabia Veronika es posiblemente la vaca más inteligente del mundo.

Al observar las grabaciones, los investigadores notaron que no se trataba de un acto accidental. Para comprobarlo, realizaron pruebas sistemáticas donde colocaron un cepillo en diferentes lugares del recinto. El animal eligió consistentemente el objeto y lo manipuló de manera funcional para aliviar la picazón en áreas específicas de su cuerpo, demostrando una clara intencionalidad.

Una técnica depurada y flexible

Lo más llamativo del estudio recayó en la flexibilidad del comportamiento observado. Veronika utiliza la parte de las cerdas del cepillo para las zonas más duras y amplias de su espalda, pero cambia al extremo liso del palo cuando busca alivio en áreas más sensibles. Además, ajusta la fuerza y la velocidad de sus movimientos según la región corporal que desea tratar, aplicando movimientos amplios en el lomo y toques más controlados en otras partes.

Este tipo de uso de herramientas multipropósito resulta extraordinariamente raro fuera de los humanos y los primates superiores. Los autores del estudio señalaron que Veronika compensa sus limitaciones físicas —carece de manos— con una manipulación bucal precisa. El animal anticipa el resultado de sus acciones y ajusta el agarre del objeto en consecuencia, lo que denota una comprensión compleja de la física de la herramienta.

Las circunstancias de vida de Veronika resultaron fundamentales para este desarrollo. A diferencia de la mayoría del ganado comercial, ella vive en un entorno complejo y estimulante, con una larga esperanza de vida y contacto humano frecuente. Esto sugiere que la capacidad cognitiva de estas especies podría estar subestimada simplemente porque los animales de granja rara vez cuentan con la oportunidad o el entorno necesarios para explorar, innovar y mostrar tales habilidades.