El club de la inteligencia animal sumó un nuevo integrante que tomó por sorpresa a la comunidad científica. En Austria, el descubrimiento de una vaca llamada Veronika llamó la atención, ya que esta demostró habilidades cognitivas avanzadas al utilizar palos y escobas para rascarse zonas de su cuerpo de difícil acceso.
Descubrimiento sin igual: una vaca sabia que aprendió a usar herramientas
Un estudio reciente llegó al descubrimiento de Veronika, un bovino capaz de utilizar objetos para rascarse con precisión
Un equipo de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena documentó este comportamiento, el cual quedó detallado en una publicación reciente de la revista Current Biology.
La definición biológica del uso de herramientas implica emplear un objeto externo para lograr un objetivo mecánico específico. Si bien los chimpancés y los cuervos son famosos por estas capacidades, el ganado rara vez entra en esta categoría. Veronika, una vaca parda suiza de 13 años que vive como animal de compañía, cambió esta percepción. Su dueño notó hace una década que el animal tomaba palos con la boca para rascarse y que perfeccionó su técnica con el paso del tiempo.
Al observar las grabaciones, los investigadores notaron que no se trataba de un acto accidental. Para comprobarlo, realizaron pruebas sistemáticas donde colocaron un cepillo en diferentes lugares del recinto. El animal eligió consistentemente el objeto y lo manipuló de manera funcional para aliviar la picazón en áreas específicas de su cuerpo, demostrando una clara intencionalidad.
Una técnica depurada y flexible
Lo más llamativo del estudio recayó en la flexibilidad del comportamiento observado. Veronika utiliza la parte de las cerdas del cepillo para las zonas más duras y amplias de su espalda, pero cambia al extremo liso del palo cuando busca alivio en áreas más sensibles. Además, ajusta la fuerza y la velocidad de sus movimientos según la región corporal que desea tratar, aplicando movimientos amplios en el lomo y toques más controlados en otras partes.
Este tipo de uso de herramientas multipropósito resulta extraordinariamente raro fuera de los humanos y los primates superiores. Los autores del estudio señalaron que Veronika compensa sus limitaciones físicas —carece de manos— con una manipulación bucal precisa. El animal anticipa el resultado de sus acciones y ajusta el agarre del objeto en consecuencia, lo que denota una comprensión compleja de la física de la herramienta.
Las circunstancias de vida de Veronika resultaron fundamentales para este desarrollo. A diferencia de la mayoría del ganado comercial, ella vive en un entorno complejo y estimulante, con una larga esperanza de vida y contacto humano frecuente. Esto sugiere que la capacidad cognitiva de estas especies podría estar subestimada simplemente porque los animales de granja rara vez cuentan con la oportunidad o el entorno necesarios para explorar, innovar y mostrar tales habilidades.