Las últimas novedades de los jubilados desaparecidos en Chubut

En este sentido, se llama a toda la comunidad para que asista con un cartel, una foto o una vela “porque hoy es por ellos… mañana puede ser cualquiera”.

“Marchamos por Juana Morales y su pareja Pedro Kreder, por Diego Serón, por Valeria Schwab y por todos los casos sin resolver de nuestra ciudad. No podemos seguir mirando para otro lado. Comodoro Rivadavia merece verdad, merece justicia y merece vivir sin miedo”, expresaron los vecinos, quienes exigieron: “Ni un desaparecido más, ni una vida menos, queremos justicia”.

jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos y otros dos casos que conmueven en Chubut

Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecidos que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, Chubut.

La última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.

jubilados-desaparecidos1

Diego Serón es un joven de 28 años que apareció muerto este lunes tras ser buscado durante más de diez días en la provincia.

Por su parte, Valeria Schwab, una mujer de 34 años, fue encontrada asesinada en un precipicio de la costanera, en las inmediaciones del cerro Chenque, el pasado miércoles 14 de enero, luego de que se ausentó de su hogar para salir a caminar y no regresó.