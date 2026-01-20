Vecinos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, convocaron a una marcha para reclamar justicia por Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados desaparecidos, y el esclarecimiento del femicidio de Valeria Schwab y el crimen de Diego Serón, casos que están causando mucha conmoción en esa localidad y todo el país.
Las últimas novedades de los jubilados desaparecidos en Chubut
Qué se sabe de los jubilados desaparecidos hace más de tres meses en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut
La manifestación se llevará a cabo este martes desde las 20 de enero en la Plaza Kompuchewe, con el objetivo de pedir por el fin de la impunidad.
“Convocamos a toda la comunidad, y especialmente a los familiares de personas desaparecidas y casos sin resolver a unirnos en un solo reclamo: que se investigue como corresponde, que se esclarezca, y que no haya más impunidad”, sostiene el anuncio.
En este sentido, se llama a toda la comunidad para que asista con un cartel, una foto o una vela “porque hoy es por ellos… mañana puede ser cualquiera”.
“Marchamos por Juana Morales y su pareja Pedro Kreder, por Diego Serón, por Valeria Schwab y por todos los casos sin resolver de nuestra ciudad. No podemos seguir mirando para otro lado. Comodoro Rivadavia merece verdad, merece justicia y merece vivir sin miedo”, expresaron los vecinos, quienes exigieron: “Ni un desaparecido más, ni una vida menos, queremos justicia”.
Jubilados desaparecidos y otros dos casos que conmueven en Chubut
Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecidos que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, Chubut.
La última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.
Diego Serón es un joven de 28 años que apareció muerto este lunes tras ser buscado durante más de diez días en la provincia.
Por su parte, Valeria Schwab, una mujer de 34 años, fue encontrada asesinada en un precipicio de la costanera, en las inmediaciones del cerro Chenque, el pasado miércoles 14 de enero, luego de que se ausentó de su hogar para salir a caminar y no regresó.