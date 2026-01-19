Anses definió la nueva jubilación mínima para febrero

Si bien Anses suele oficializar el calendario de pago de cada grupo a inicios de cada mes, ya es un hecho la distribución de los días para la acreditación de haberes. Los jubilados cobrarán sus haberes y el bono en conjunto.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados en febrero del 2026, son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.

anses jubilados

Anses: este es el monto mínimo que cobrará un jubilado en enero

Como ocurre a mediados de cada mes, el INDEC va a conocer el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei. Tras importantes cambios efectuados en la ley de movilidad, este número pasa a representar el nuevo aumento para los beneficiarios de Anses el mes entrante.

Luego de 8 meses en los que los aumentos de Anses venían en alza, se confirmó que el nuevo incremento para jubilados, pensionados y asignaciones será del 2.8%.

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima, además recibirán por parte del gobierno nacional, un importante bono de 70 mil pesos. Este refuerzo económico fue confirmado recientemente por Anses, anunciando, también, que se mantendrá durante todo el 2026 y no sufrirá ningún tipo de incremento.

jubilados, anses

Lo mínimo que cobrará un jubilado de Anses en el mes de febrero, entre aumento y bono, será: