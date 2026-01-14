ANSES anticipó las fechas de pago para jubilados en febrero

Luego de que se confirmara la inflación del gobierno de Javier Milei, y con ello el nuevo aumento de ANSES, se conoció que se le pone continuidad a la racha positiva de aumentos en alza para todos los beneficiarios. Hay que recordar que jubilados, pensionados y asignaciones sociales venían de recibir un incremento del 2.78%

El anuncio oficial del INDEC, informa que el porcentaje de inflación es del 2.8%. Es por ello mismo que ese será el número para el aumento de ANSES.

Lo que cobrarán los jubilados en el mes de febrero, teniendo en cuenta el nuevo aumento de ANSES y el bono para quienes cobran la mínima, será lo siguiente:

Jubilados de la mínima: $359.254 + $70.000

Jubilados de la máxima: $2.417.441,63

ANSES: fechas de pago para jubilados en febrero

ANSES anticipó, a inicios de año, la totalidad del calendario de pago completo de jubilados y pensionados de manera exclusiva. En las últimas horas, se revelaron las fechas en las que los adultos mayores, que cobran la mínima y máxima, recibirán sus haberes en febrero.

En estas fechas de ANSES para el cobro de febrero, jubilados recibirán sus haberes con el aumento anunciado por el organismo y el bono a los adultos mayores que les corresponda.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados en febrero, son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima