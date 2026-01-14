ANSES anticipó las fechas de pago para jubilados en febrero

ANSES se encuentra a pleno pago de haberes correspondientes al mes de enero, acreditando la mensualidad de cada uno de los beneficiarios sociales. La novedad en esta ocasión se centra en el caso de los jubilados y pensionados, y es que, de forma exclusiva, el organismo nacional reveló las fechas que regirá el pago de estos dos grupos durante febrero.
A pesar de que no lleva siquiera la mitad del pago de los haberes de enero de jubilados, ANSES comenzó a adelantar información crucial para lo que se viene en febrero. Además del anuncio vinculado al nuevo aumento para los adultos mayores, el organismo nacional anticipó las fechas en la que este grupo cobrará sus haberes durante el segundo mes del 2026.
Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán tras el anuncio del aumento para febrero
ANSES ya tiene confirmado el nuevo porcentaje de aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en febrero. Este número surge a partir del reciente anuncio de la inflación del INDEC, correspondiente a diciembre.
Luego de que se confirmara la inflación del gobierno de Javier Milei, y con ello el nuevo aumento de ANSES, se conoció que se le pone continuidad a la racha positiva de aumentos en alza para todos los beneficiarios. Hay que recordar que jubilados, pensionados y asignaciones sociales venían de recibir un incremento del 2.78%
El anuncio oficial del INDEC, informa que el porcentaje de inflación es del 2.8%. Es por ello mismo que ese será el número para el aumento de ANSES.
Lo que cobrarán los jubilados en el mes de febrero, teniendo en cuenta el nuevo aumento de ANSES y el bono para quienes cobran la mínima, será lo siguiente:
Jubilados de la mínima: $359.254 + $70.000
Jubilados de la máxima: $2.417.441,63
ANSES: fechas de pago para jubilados en febrero
ANSES anticipó, a inicios de año, la totalidad del calendario de pago completo de jubilados y pensionados de manera exclusiva. En las últimas horas, se revelaron las fechas en las que los adultos mayores, que cobran la mínima y máxima, recibirán sus haberes en febrero.
En estas fechas de ANSES para el cobro de febrero, jubilados recibirán sus haberes con el aumento anunciado por el organismo y el bono a los adultos mayores que les corresponda.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados en febrero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 25 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 26 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 27 de febrero de 2026.