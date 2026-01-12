Inicio Sociedad Becas Progresar
Becas Progresar en la modalidad "Obligatorio": quienes no cobrarán la retención del 20%

El Ministerio de Capital Humano ya explicó qué estudiantes de las Becas Progresar en su modalidad "Obligatorio" no van a cobrar lo retenido durante el 2025

Capital Humano informó que ANSES no pagará el 20 % retenido a aquellos estudiantes de Becas Progresar Obligatorio que no hayan cumplido con los requisitos.

El Ministerio de Capital Humano detalló cuáles son los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Obligatorio", que no van a cobrar la retención del 20%. Son varios los motivos que impiden el pago del extra.

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar 2025
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos brinda apoyo para promover la formación académica y profesional.

Quienes no cobrarán la retención del 20% de las Becas Progresar "Obligatorio"

El Ministerio de Capital Humano les recuerda a los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Obligatorio", que no van a cobrar la retención del 20% si no cumplieron con los siguientes requisitos:

  • Aquellos estudiantes que no participaron al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
  • Tampoco se hará pago a aquellos que adeudan materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
  • Era necesario haber subido hasta el 30/11/2025 un certificado en la plataforma del Progresar, el cual debió ser validado o certificado por la escuela hasta el 30/12/2025

Si no ocurrió, no se cobra el 20% retenido de las Becas Progresar 2025 en la modalidad "Obligatorio".

Así lo establece la Resolución 388/2025, la cual estableció las condiciones del programa durante el pasado ciclo lectivo. Según el Artículo 22 de dicha normativa, para cobrar los fondos retenidos por ANSES.

Becas-Progresar-Obligatorio-actividades-de-extensión-formativa
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano y se liquida mediante la ANSES.

Becas Progresar "Obligatorio": qué cuota se cobra en enero

Aquellos beneficiarios de las Becas Progresar, en su modalidad "Obligatorio", que se inscribieron en marzo del 2025 van a cobrar en enero del nuevo año la cuota 10 (de un total de 12). Mientras que los titulares que recibieron el alta en agosto, reciben el monto de la cuota 5 (de un total de 6).

En ambos casos tienen un monto de $35.000 y no se retiene el 20% ya que son cuotas estímulos por participación en actividades formativas de extensión.

Para aquellos que no subieron el certificado, no van a cobrar la cuota estímulo. Por otro lado, tampoco se deposita en los casos que si lo subieron, pero la escuela no lo válido (certificó).

