Becas Progresar en la modalidad "Obligatorio": quienes no cobrarán la retención del 20%

Aquellos estudiantes que no participaron al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025

Tampoco se hará pago a aquellos que adeudan materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación

Era necesario haber subido hasta el 30/11/2025 un certificado en la plataforma del Progresar, el cual debió ser validado o certificado por la escuela hasta el 30/12/2025

Si no ocurrió, no se cobra el 20% retenido de las Becas Progresar 2025 en la modalidad "Obligatorio".

Así lo establece la Resolución 388/2025, la cual estableció las condiciones del programa durante el pasado ciclo lectivo. Según el Artículo 22 de dicha normativa, para cobrar los fondos retenidos por ANSES.

Becas-Progresar-Obligatorio-actividades-de-extensión-formativa El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano y se liquida mediante la ANSES.

Becas Progresar "Obligatorio": qué cuota se cobra en enero

Aquellos beneficiarios de las Becas Progresar, en su modalidad "Obligatorio", que se inscribieron en marzo del 2025 van a cobrar en enero del nuevo año la cuota 10 (de un total de 12). Mientras que los titulares que recibieron el alta en agosto, reciben el monto de la cuota 5 (de un total de 6).

En ambos casos tienen un monto de $35.000 y no se retiene el 20% ya que son cuotas estímulos por participación en actividades formativas de extensión.

Para aquellos que no subieron el certificado, no van a cobrar la cuota estímulo. Por otro lado, tampoco se deposita en los casos que si lo subieron, pero la escuela no lo válido (certificó).