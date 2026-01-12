Becas Progresar en la modalidad "Obligatorio": quienes no cobrarán la retención del 20%

El Ministerio de Capital Humano detalló cuáles son los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Obligatorio", que no van a cobrar la retención del 20%. Son varios los motivos que impiden el pago del extra.
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
El Ministerio de Capital Humano les recuerda a los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Obligatorio", que no van a cobrar la retención del 20% si no cumplieron con los siguientes requisitos:
- Aquellos estudiantes que no participaron al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
- Tampoco se hará pago a aquellos que adeudan materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
- Era necesario haber subido hasta el 30/11/2025 un certificado en la plataforma del Progresar, el cual debió ser validado o certificado por la escuela hasta el 30/12/2025
Si no ocurrió, no se cobra el 20% retenido de las Becas Progresar 2025 en la modalidad "Obligatorio".
Así lo establece la Resolución 388/2025, la cual estableció las condiciones del programa durante el pasado ciclo lectivo. Según el Artículo 22 de dicha normativa, para cobrar los fondos retenidos por ANSES.
Becas Progresar "Obligatorio": qué cuota se cobra en enero
Aquellos beneficiarios de las Becas Progresar, en su modalidad "Obligatorio", que se inscribieron en marzo del 2025 van a cobrar en enero del nuevo año la cuota 10 (de un total de 12). Mientras que los titulares que recibieron el alta en agosto, reciben el monto de la cuota 5 (de un total de 6).
En ambos casos tienen un monto de $35.000 y no se retiene el 20% ya que son cuotas estímulos por participación en actividades formativas de extensión.
Para aquellos que no subieron el certificado, no van a cobrar la cuota estímulo. Por otro lado, tampoco se deposita en los casos que si lo subieron, pero la escuela no lo válido (certificó).