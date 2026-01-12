Por qué no regar al árbol de jade durante el mediodía en verano al rayo de sol

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (5)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué no debe estar al rayo del Sol durante el mediodía y no debe regarse durante esta hora

Los especialistas en jardinería de Purplant se encargan de enseñarnos todo lo que respecta a los cuidados de árbol de Jade. Inclusive de aquellas situaciones diarias, que creemos saber las respuestas sobre la planta y que en realidad estamos completamente equivocados.

arbol de jade (4)

El verano es una época del año en la cual el árbol de Jade se desarrolla de una manera más rápida, favoreciendo su crecimiento, por lo que se recomienda que la planta pase tiempo bajo la luz solar directa, pero no de cualquier forma. Las recomendaciones sobre esto aseguran que la suculenta no debe pasar más de 4 o 6 horas bajo la luz directa del Sol, y mucho menos pasado el mediodía, ya que es cuando la temperatura es más alta, pudiendo quemar las hojas de la planta.

Si hablamos sobre el riego en el verano, lo más recomendado no es darle agua al árbol de Jade durante el mediodía, ya que la temperatura hará que el agua se evapore de forma más rápida y la planta no pueda absorberla a su tiempo, siempre hablando en un contexto de la suculenta bajo la luz del Sol directo. Quienes más saben sobre la suculenta aseguran que debe regarse durante el sol de la mañana o pasada a las 18 horas.