Cómo saber si debo regar el árbol de Jade o si todavía no hace falta

Árbol de Jade El árbol de Jade debe regarse cuando la tierra está seca.

Es por ello que el resto del año (es decir, en otoño e invierno) debemos mantener algunos cuidados básicos que hagan que esta planta llegue viva y en buenas condiciones al verano. Uno de esos cuidados es el riego, el cual debe realizarse solo cuando percibamos que la tierra está seca.

Sin embargo, tenemos que lograr que la tierra del árbol de Jade no se seque por completo, por eso el riego de la planta debe ser abundante, logrando que el sustrato se mantenga húmedo la mayor cantidad de tiempo posible. Hay que recordar que la maceta tenga los huecos para que pueda drenarse correctamente y evitar la pudrición de las raíces.

Árbol de Jade.jpg El árbol de Jade es conocido por atraer abundancia y prosperidad.

¿Por qué cada vez más personas quieren tener un árbol de Jade en sus casas?

Esta planta es conocida en todo el mundo por su capacidad al moomento de atraer prosperidad, buena suerte y abundancia, pues se cree que su forma y características simbolizan la acumulación de riquezas y la estabilidad financiera.