Siempre se dice que el árbol de Jade es una de las plantas más fáciles de cuidar y que no necesita muchas atenciones, pero esto no quiere decir que no debamos regarla o brindarle un poco de sustrato o fertilizante de vez en cuando.
Cómo saber si debo regar el árbol de Jade o si todavía no hace falta
El árbol de Jade es una planta que no requiere de muchos cuidados, pero eso no quiere decir que no tengamos que prestarle atención
Sin embargo, hay un error muy común que cometen quienes tienen un árbol de Jade y es que lo riegan demasiado. No hay que olvidarse que las hojas carnosas de esta planta sirven como reservorio de agua, por lo que su riego debe realizarse de manera espaciada.
¿Cómo saber si hay que regar el árbol de Jade?
Expertos en jardinería de Purplant aseguran que el árbol de jade es una planta que debe tener cuidados especiales, acorde a su etapa de desarrollo agilizado que se da en épocas como primavera y verano.
Es por ello que el resto del año (es decir, en otoño e invierno) debemos mantener algunos cuidados básicos que hagan que esta planta llegue viva y en buenas condiciones al verano. Uno de esos cuidados es el riego, el cual debe realizarse solo cuando percibamos que la tierra está seca.
Sin embargo, tenemos que lograr que la tierra del árbol de Jade no se seque por completo, por eso el riego de la planta debe ser abundante, logrando que el sustrato se mantenga húmedo la mayor cantidad de tiempo posible. Hay que recordar que la maceta tenga los huecos para que pueda drenarse correctamente y evitar la pudrición de las raíces.
¿Por qué cada vez más personas quieren tener un árbol de Jade en sus casas?
Esta planta es conocida en todo el mundo por su capacidad al moomento de atraer prosperidad, buena suerte y abundancia, pues se cree que su forma y características simbolizan la acumulación de riquezas y la estabilidad financiera.