No hay motivos por los cuales no elegir un árbol de jade y decorar el interior de tu hogar, y es que entre su estética, más los pocos cuidados que necesita la planta, convence a cualquier interesado en la jardinería.
Cómo sé si le falta agua a mi árbol de jade en verano
Los expertos en jardinería revelaron la manera de darse cuenta de si tu árbol de jade se encuentra deshidratado en verano
En verano, el calor afecta mucho más a las plantas por las altas temperaturas, y si bien en el árbol de jade le permite desarrollarse de forma positiva, el riego es de las cosas a las que más atención debemos prestar. La pregunta no solo ronda en cada cuánto hay que regar la planta, sino también en cómo saber si le falta agua.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse de que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo saber si le falta agua al árbol durante la primavera
Expertos en jardinería de Purplant enseñan que el árbol de jade es una planta que, en verano y primavera, debe tener cuidados especiales, acorde a su etapa de desarrollo agilizado que se da en estas épocas.
Durante el verano, la temperatura sube, es más, en esta estación del año se presentan las más altas, por lo que las plantas deben hidratarse mucho más. En el árbol de jade esto se replica, y la forma de regar esta suculenta es bastante particular de por sí, por lo que este cuidado en particular debe ser de nuestras principales preocupaciones.
Tenemos que lograr que la tierra del árbol de jade no se seque por completo, por eso el riego de la planta debe ser abundante, logrando que el sustrato se mantenga húmedo. Hay que recordar que la maceta tenga los huecos para que pueda drenarse correctamente y evitar la pudrición de las raíces.
¿Cuándo hay que regar el árbol de jade? Cuando el sustrato de la planta se encuentra completamente seco. Además, las hojas nos irán advirtiendo sobre la falta de agua.