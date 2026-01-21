Cómo sé si le falta agua a mi árbol de jade en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos de que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (8)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo saber si le falta agua al árbol durante la primavera

Expertos en jardinería de Purplant enseñan que el árbol de jade es una planta que, en verano y primavera, debe tener cuidados especiales, acorde a su etapa de desarrollo agilizado que se da en estas épocas.

arbol de jade (7)

Durante el verano, la temperatura sube, es más, en esta estación del año se presentan las más altas, por lo que las plantas deben hidratarse mucho más. En el árbol de jade esto se replica, y la forma de regar esta suculenta es bastante particular de por sí, por lo que este cuidado en particular debe ser de nuestras principales preocupaciones.

Tenemos que lograr que la tierra del árbol de jade no se seque por completo, por eso el riego de la planta debe ser abundante, logrando que el sustrato se mantenga húmedo. Hay que recordar que la maceta tenga los huecos para que pueda drenarse correctamente y evitar la pudrición de las raíces.

¿Cuándo hay que regar el árbol de jade? Cuando el sustrato de la planta se encuentra completamente seco. Además, las hojas nos irán advirtiendo sobre la falta de agua.