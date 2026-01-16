Cómo saber cuándo podar el árbol de jade

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (14)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

¿Cómo y Cuándo Podar el Árbol de Jade?

Los expertos en jardinería de Infoplant nos brindan recomendaciones de todo tipo sobre el árbol de jade, inclusive maneras de mejorar la salud de la planta o potenciar su crecimiento en épocas como el verano y la primavera.

Una de las principales recomendaciones para realizar durante el verano con nuestro árbol de jade, es la poda. Esta simple tarea tiene resultados muy completos, ya que la beneficia tanto estéticamente como a nivel salud. Podar la planta permite mejor circulación de aire entre las ramas y termina reduciendo la posibilidad de plagas, aunque también el darle lugar a ramas más jóvenes, mejora la salud en general.

arbol de jade (8)

Llevarla a cabo es muy sencilla, y solo deberás seguir los siguientes consejos para podar el árbol de jade:

Usa tijeras desinfectadas

Corta las ramas débiles o dañadas

Recorta las ramas largas

El momento perfecto para realizar la poda en el árbol de jade es cuando vemos que las ramas tienen tamaños muy diferentes, o que tienen zonas densas.