Nadie puede negar que el árbol de jade fue la planta más elegida de todo el 2025, y es que la suculenta ofrece una alternativa muy fácil de cuidar y mantener sana, pero también una opción perfecta para el interior de casa. Además, se trata de una especie que está fuertemente ligada a las filosofías energéticas, tales como el Feng Shui, una de las más famosas de la actualidad.
Cómo saber cuándo podar el árbol de jade
Los expertos en jardinería aseguran que el verano es el mejor momento para podar el árbol de jade, pero cómo saber cuándo lo necesita y cuáles son los beneficios
El verano es el momento en el que el árbol de jade se desarrolla de una manera más rápida y fuerte, por las condiciones climáticas, pero esta estación también permite realizar muchas tareas de estética y de fortalecimiento de la planta. La poda es una de las tareas más recomendadas, pero cuándo hay que hacerla, cuáles son los beneficios y cómo realizarla.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
¿Cómo y Cuándo Podar el Árbol de Jade?
Los expertos en jardinería de Infoplant nos brindan recomendaciones de todo tipo sobre el árbol de jade, inclusive maneras de mejorar la salud de la planta o potenciar su crecimiento en épocas como el verano y la primavera.
Una de las principales recomendaciones para realizar durante el verano con nuestro árbol de jade, es la poda. Esta simple tarea tiene resultados muy completos, ya que la beneficia tanto estéticamente como a nivel salud. Podar la planta permite mejor circulación de aire entre las ramas y termina reduciendo la posibilidad de plagas, aunque también el darle lugar a ramas más jóvenes, mejora la salud en general.
Llevarla a cabo es muy sencilla, y solo deberás seguir los siguientes consejos para podar el árbol de jade:
- Usa tijeras desinfectadas
- Corta las ramas débiles o dañadas
- Recorta las ramas largas
El momento perfecto para realizar la poda en el árbol de jade es cuando vemos que las ramas tienen tamaños muy diferentes, o que tienen zonas densas.