El árbol de jade es una planta que, durante el 2025, fue creciendo en consideración entre aquellas personas que buscaban darle un toque más natural a la decoración del interior de casa, con una estética incuestionable. Otro de los motivos que la volvió una opción innegable, es que tan solo un puñado de cuidados, hacen que la suculenta se encuentre fuerte y sana.
Qué producto ponerle al sustrato del árbol de jade para estimular su crecimiento en verano
El árbol de jade puede ser estimulado a través del sustrato, y el verano es el mejor momento para lograr un crecimiento más alto
Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestro árbol de jade durante el verano, especialmente tareas estéticas, pero hay opciones que incluso nos ayudan a que la planta crezca más rápido de lo habitual. Expertos en jardinería revelaron los productos que hay que colocarle al sustrato de la suculenta para lograr una mayor estimulación en esta época del año.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: qué producto poner en el sustrato para estimularla en verano
Expertos en jardinería de Infoplant dan más recomendaciones que simplemente decir los cuidados básicos para que la planta se encuentre bien sana. El verano es una época del año que no podemos desaprovechar con nuestro árbol de jade, ya sea con realizar cosas estéticas o ayudarla a crecer más fuerte y rápido.
Podemos lograr un crecimiento más rápido durante el verano utilizando unos pocos productos en el sustrato del árbol de jade, y es que no son difíciles de conseguir, ni caros. Estos son:
- Humus de lombriz: esta es la opción más orgánica, y lograremos cuidar las raíces, mejorando la estructura del sustrato. Para ello lo colocaremos en la parte superior del sustrato, y mezclarla un poco al momento del riego.
- Fertilizante para suculentas: se trata de un producto exclusivo para este tipo de plantas, logrando que el árbol de jade crezca gracias al exceso de nitrógeno que le aporta. Hay que aplicarlo una vez al mes.
- Harina de rocas: es el producto más extraño para ponerle a la suculenta, pero nos ayudará a reforzar las paredes celulares de la planta.
- Cáscara de huevo triturada: este elemento le otorgará calcio a la planta, especialmente a los troncos. Es importante que las cáscaras estén completamente secas y que sea un polvo muy fino.