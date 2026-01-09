El árbol de jade se convirtió en la planta más buscada de los viveros del mundo en el 2025, y todo apunta a que esta tendencia se replicará a lo largo del 2026, especialmente por ser una planta estética, perfecta para el interior de casa. Además, uno de los principales motivos para optar por la suculenta, es que requiere de un pequeño puñado de cuidados mínimos para mantenerse fuerte y sana.
Por qué mi árbol de jade no florece en verano
Aquellos expertos en jardinería le pusieron punto final a todas aquellas dudas sobre el árbol de jade en verano y el crecimiento de las flores
Como ocurre con casi todas nuestras plantas, todos esperan que durante el verano, el árbol de jade se llene de flores, pero esto no suele ocurrir, y los especialistas en jardinería detallaron los motivos por el cual ocurre. Hay una razón fundamental que revela la respuesta de por qué la suculenta no florece durante esta época del año.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: por qué no me florece la planta en verano
Los expertos en jardinería de Infoplant nos brindan recomendaciones de todo tipo sobre el árbol de jade, inclusive maneras de mejorar la salud de la planta o potenciar su crecimiento en épocas como el verano y la primavera.
Las condiciones del verano que favorecen el crecimiento del árbol de jade, solo se dan en algunos aspectos, y es que esta suculenta, a diferencia de muchas de las especies de plantas, se desarrolla de otra manera. Por ejemplo, no florece durante esta época del año, sino que ocurre durante el invierno.
El árbol de jade solo florece durante invierno y otoño, y no en verano, porque se dan tres condiciones esenciales para que florezca. Estas son:
- Necesita de oscuridad total durante la noche, así activar sus hormonas, sin ningún tipo de luz artificial
- Pasar frío, aprovechando la baja de temperatura por la noche sin llegar a congelarse
- Sufrir de estrés hídrico