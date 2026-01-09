Por qué mi árbol de jade no florece en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (4)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué no me florece la planta en verano

Los expertos en jardinería de Infoplant nos brindan recomendaciones de todo tipo sobre el árbol de jade, inclusive maneras de mejorar la salud de la planta o potenciar su crecimiento en épocas como el verano y la primavera.

Árbol de Jade.jpg

Las condiciones del verano que favorecen el crecimiento del árbol de jade, solo se dan en algunos aspectos, y es que esta suculenta, a diferencia de muchas de las especies de plantas, se desarrolla de otra manera. Por ejemplo, no florece durante esta época del año, sino que ocurre durante el invierno.

El árbol de jade solo florece durante invierno y otoño, y no en verano, porque se dan tres condiciones esenciales para que florezca. Estas son: