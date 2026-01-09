A mediados de marzo del 2025 se concretó uno de los robos más onerosos del último tiempo. En un asalto comando, una banda de ladrones sustrajo una millonaria suma de dinero y otros elementos da una empresa constructora ubicada en Godoy Cruz. El caso tiene 2 sospechosos detenidos, a quienes les confirmaron su estadía en el penal.
Un robo comando de $50 millones a una empresa y la negativa de domiciliaria a 2 sospechosos
La Justicia confirmó la detención en la cárcel de los únicos 2 imputados que tiene el expediente por el robo
En los primeros minutos del 17 de marzo del año pasado, un supuesto delivery llegó hasta el portón de ingreso de la sucursal de Hormiserv ubicada en calle Primitivo de la Reta 540, Godoy Cruz. Mediante el engaño, lograron hacer salir al guardia de su garita de seguridad.
En ese momento, entre al menos 5 sujetos lo redujeron a pinta de pistola e ingresaron al predio con una camioneta Ford F-100 color rojo.
Fueron directamente hasta la oficina de la gerencia y se llevaron una caja de seguridad de casi 2 metros de altura. En el interior había $40 millones, dólares, chequeras, escrituras de propiedades y documentación del personal de la empresa.
La detención de los sospechosos del crimen
El trabajo de Policía Científica en el lugar y las cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en la identificación de 3 sospechosos de cometer el robo, de los cuales 2 fueron capturados.
Algunos quedaron complicados por rastros de ADN que se hallaron en la empresa, mientras que otros fueron detenidos manejando la camioneta que utilizaron los ladrones.
El expediente tiene detenidos a Gabriel Alan Jorge Parodis (28) y Juan José Lopez Aveiro (35). Están imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda. En los últimos días, por tercera ocasión, un juez les negó el acceso a la prisión domiciliaria.
Mientras tanto, las autoridades están tras los pasos de Alejandro Matías Sabatine, quien está prófugo en el expediente. En tanto que no se ha podido identificar al resto de los ladrones que actuaron en el robo, así como nunca se recuperó el botín sustraído -sólo se encontró la caja fuerte abandonada en un descampado días después-.