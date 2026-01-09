Un robo comando de $50 millones a una empresa y la negativa de domiciliaria a 2 sospechosos

robo hormiserv parodi Uno de los imputados por el millonario robo en la empresa Hormiserv.

Fueron directamente hasta la oficina de la gerencia y se llevaron una caja de seguridad de casi 2 metros de altura. En el interior había $40 millones, dólares, chequeras, escrituras de propiedades y documentación del personal de la empresa.

La detención de los sospechosos del crimen

El trabajo de Policía Científica en el lugar y las cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en la identificación de 3 sospechosos de cometer el robo, de los cuales 2 fueron capturados.

Algunos quedaron complicados por rastros de ADN que se hallaron en la empresa, mientras que otros fueron detenidos manejando la camioneta que utilizaron los ladrones.

El expediente tiene detenidos a Gabriel Alan Jorge Parodis (28) y Juan José Lopez Aveiro (35). Están imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda. En los últimos días, por tercera ocasión, un juez les negó el acceso a la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, las autoridades están tras los pasos de Alejandro Matías Sabatine, quien está prófugo en el expediente. En tanto que no se ha podido identificar al resto de los ladrones que actuaron en el robo, así como nunca se recuperó el botín sustraído -sólo se encontró la caja fuerte abandonada en un descampado días después-.