Una familia mendocina sufrió el robo de su auto en la Costa Atlántica y tuvo que volver en micro

familia mendocina denuncia robo en mar chiquita Una de las turistas afectadas por el robo.

"La bronca es porque veníamos en el auto y ahora tenemos que costear nuestros pasajes y demás. Genera mucha bronca e impotencia la situación", completó luego de asegurar que "no van a volver" y que tampoco se lo van a recomendar a ningún familiar y amigo, según advirtieron visiblemente enojados.

"Es horrible la inseguridad que hay"

Una de las hijas de la víctima acotó ante las cámaras de televisión que quieren visibilizar la situación para que los ayuden a encontrar el auto. "También para darle voz a la gente local ya que parece que acá nadie informa nada. Es un pueblo con mucho turismo y es horrible la inseguridad que hay", continuó.

familia mendocina denuncia robo en mar chiquita 2 Una de las afectadas dijo que no volverá más a la costa argentina.

“Siendo sincera, a cualquier familiar o amigos de mi provincia no voy a recomendarle venir para acá, porque es una situación horrible y no me gustaría que le pase a nadie”, reiteró, con el mismo concepto, lo que había dicho su madre.

En la zona no hay cámaras, según fuentes marplatenses

Los trascendidos mediáticos informaron de fuentes oficiales que en la zona del robo a los turistas no hay cámaras de vigilancia y se desconoce el paradero del vehículo.

Además, la familia aseguró que el auto, un Fiat Cronos, lo habían comprado recién hace tres meses y era el primer viaje que hacían en familia con él.