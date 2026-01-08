Una familia de mendocinos sufrió el robo de su auto en una playa de Camet Norte, Mar Chiquita, y sus integrantes quedaron indignados. Los turistas regresaron a Mendoza en micro con fuertes críticas a la inseguridad en la zona cercana a Mar del Plata, donde les sustrajeron el vehículo.
Una familia mendocina sufrió el robo de su auto en la Costa Atlántica y tuvo que volver en micro
Estaban en Camet Norte cuando les sustrajeron el Fiat Cronos que habían comprado hace tres meses. "No voy a recomendarle a nadie venir", dijeron visiblemente enojados
"Estábamos en la playa y cuando volvimos notamos que nos robaron el auto. Una situación muy desesperante y angustiante. Nosotros es la cuarta vez que venimos y nunca jamás nos pasó nada. Por eso estamos sorprendidos y dolidos", aseguró la víctima, en diálogo con Canal 8 de Mar del Plata.
En otro momento de la entrevista pidió a las autoridades municipales que haya mayor seguridad por la zona ante la creciente oleada de distintos delitos en la costa argentina.
"La bronca es porque veníamos en el auto y ahora tenemos que costear nuestros pasajes y demás. Genera mucha bronca e impotencia la situación", completó luego de asegurar que "no van a volver" y que tampoco se lo van a recomendar a ningún familiar y amigo, según advirtieron visiblemente enojados.
"Es horrible la inseguridad que hay"
Una de las hijas de la víctima acotó ante las cámaras de televisión que quieren visibilizar la situación para que los ayuden a encontrar el auto. "También para darle voz a la gente local ya que parece que acá nadie informa nada. Es un pueblo con mucho turismo y es horrible la inseguridad que hay", continuó.
“Siendo sincera, a cualquier familiar o amigos de mi provincia no voy a recomendarle venir para acá, porque es una situación horrible y no me gustaría que le pase a nadie”, reiteró, con el mismo concepto, lo que había dicho su madre.
En la zona no hay cámaras, según fuentes marplatenses
Los trascendidos mediáticos informaron de fuentes oficiales que en la zona del robo a los turistas no hay cámaras de vigilancia y se desconoce el paradero del vehículo.
Además, la familia aseguró que el auto, un Fiat Cronos, lo habían comprado recién hace tres meses y era el primer viaje que hacían en familia con él.