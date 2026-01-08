Los robos de vehículos argentinos en Chile vienen siendo una preocupación en el transcurso de este verano, especialmente de las camionetas. Ante los hechos ocurridos en las últimas semanas, las autoridades trasandinas confirmaron que lograron recuperar uno de los rodados sustraídos antes de Año Nuevo.
Recuperaron una camioneta que le habían robado a una familia mendocina en Chile
Las autoridades del país trasandino recuperaron el vehículo que había sido robado en los últimos días del año pasado
Medios chilenos informaron que en la jornada del miércoles personal de Carabineros se encontraba realizando un patrullaje rutinario sobre la ruta 5 Norte, en la región de Coquimbo. En ese momento revisaron una camioneta Toyota SW4 que circulaba por el lugar con 2 ocupantes.
Los pasajeros de la camioneta no sólo no tenían la documentación correspondiente del vehículo, sino que los policías detectaron que tenía un pedido de secuestro luego de revisar el número de chasis.
La camioneta pertenece a una familia mendocina que había sufrido el robo el 29 de diciembre pasado en el exterior del edificio ubicado en el sector de Bosques de Montemar, en la localidad chilena de Concón. Las víctimas fueron contactadas y viajaron al país vecino para recuperar el rodado.
En tanto que los dos sujetos, de 44 y 50 años, quedaron detenidos por el robo. Según informaron, ambos tienen un amplio prontuario de antecedentes.