Recuperaron una camioneta que le habían robado a una familia mendocina en Chile

Medios chilenos informaron que en la jornada del miércoles personal de Carabineros se encontraba realizando un patrullaje rutinario sobre la ruta 5 Norte, en la región de Coquimbo. En ese momento revisaron una camioneta Toyota SW4 que circulaba por el lugar con 2 ocupantes.

carabineros camionetas robadas Carabineros amplió los controles para evitar los robos en plena temporada turística. Imagen ilustrativa. Foto: Diario Soy Chile

Los pasajeros de la camioneta no sólo no tenían la documentación correspondiente del vehículo, sino que los policías detectaron que tenía un pedido de secuestro luego de revisar el número de chasis.