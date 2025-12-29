Le robaron la camioneta en Chile y tardaron 5 horas en tomarle la denuncia: "El sistema no funcionaba"

carabineros de chile Carabineros de Chile.

La odisea de permanecer 5 horas en una comisaría de Chile

Pero llegar a la comisaría no resolvió nada. Recién después de cinco horas, a las 10 de la mañana, pudieron retirarse con una simple constancia de que habían hecho la denuncia. No la denuncia en sí, solo un papel que decía que habían ido.

El problema, según les explicaron los propios carabineros, era que el sistema informático no les permitía cargar documentos extranjeros. Sin un RUT chileno -el número identificador tributario del país vecino- el sistema se bloqueaba y no dejaba completar la denuncia.

"Uno piensa, luego de más de 5 horas, ¿dónde puede llegar a estar esa camioneta?", lamentó y afirmó que se quedaron, como familia, con la sensación de falta de urgencia en emitir la búsqueda nacional por el robo de la camioneta.

Concón es un destino elegido por su seguridad

Maximiliano, quien viajó con su esposa y un bebé de 1 año, comentó que suelen ir seguido a la zona porque es considerada "más tranquila que otras, pero esto ya escaló a otro nivel".

concon La costa de Concón, donde ocurrió el robo a la familia mendocina.

La familia seguirá en Chile ya que recién pueden entregarles la denuncia el día jueves o viernes, según les prometieron, ya que la encesitan para poder presentarla a la compañía aseguradora del vehículo.

En la comisaría de Concón se comprometieron a buscar la camioneta y les advirtieron que en caso de encontrarla los llamarían por teléfono.

"Lo único que nos entregaron fue una constancia de haber realizado la denuncia, pero no la denuncia en sí (por eso tenemos que esperar al jueves o viernes)", concluyó.

Otro robo ocurrido en La Serena

En La Serena, otra familia oriunda de Maipú, fue víctima de un robo en la conocida Avenida del Mar, uno de los paseos más concurridos de la ciudad.

La camioneta también se encontraba estacionada cuando los delincuentes rompieron el vidrio trasero del lado del conductor, lograron poner el vehículo en marcha y escaparon en pocos minutos.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, atribuyó los robos al accionar de bandas organizadas dedicadas al hurto de vehículos, que se desplazan siguiendo el movimiento turístico.

“El delito sigue los flujos de visitantes y requiere una respuesta más contundente para evitar nuevos hechos”, sostuvo la jefa comunal. En esa línea, señaló que el municipio mantiene presencia permanente en la vía pública, puntos de seguridad activos, equipos operativos las 24 horas y asistencia directa a las víctimas, aunque advirtió que esas medidas resultan insuficientes frente al crimen organizado.

“Sabemos que existe una baja dotación policial, pero una ciudad turística como La Serena necesita más carabineros, personal especializado, controles en los accesos y salidas de la ciudad y una estrategia real contra el crimen organizado”, afirmó Norambuena. Y concluyó: “Cuando le roban a una familia que viene de vacaciones, no queda mal solo La Serena, queda mal Chile”.

El robo violento semanas anteriores a otra familia mendocina

En la primera quincena de diciembre, otra familia sufrió un hecho de inseguridad pero esta vez con violencia incluida. Laura Lorca, su esposo Marcos Aseo y sus dos hijas de 9 y 13 años fueron asaltados en plena carretera -Vespucio y 5 Norte- con la modalidad de "encerrona": una camioneta se cruzó delante de su vehículo y se bajaron 4 hombres encapuchados y armados.

Fueron obligados a despojarse de todo lo que llevaban, incluso las dos nenas se quedaron descalzas en medio de la ruta, y los delincuentes se llevaron su auto y todas las pertenencias, bajo amenaza con armas de fuego.

Familia mendocina a la que le robaron en chile La familia de Laura Lorca y Marcos Aseo fue asaltada violentamente en una carretera de Santiago de Chile.

La familia había pasado unos días en Viña del Mar y cuando emprendieron la vuelta pasaron por Santiago para realizar algunas compras en un mall. A la salida de este centro comercial, cerca de las 10.30, tomaron la carretera y allí ocurrió el robo.

Cuatro hombres armados a bordo de un Jeep negro sin patente, encerraron a la familia de Mendoza que viajaba en una camioneta Territory, y los obligaron a bajarse, mientras golpeaban los vidrios con la culata de las armas.

Luego de robar todo lo que llevaban e incluso los bolsos de mano con los celulares, se fueron, llevándose el vehículo y los documentos personales.