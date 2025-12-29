Una alcaldesa de Chile anunció un fuerte refuerzo de seguridad ante robos a turistas argentinos

Según Norambuena, estos grupos delictivos trasladan los rodados hacia zonas de acopio para luego sacarlos del país a través de la Ruta 5, hacia Bolivia. Ante esta situación de inseguridad, se dispuso un operativo de vigilancia las 24 horas con inspectores municipales en los puntos críticos.

Medidas contra la inseguridad en La Serena

Entre las nuevas medidas para proteger a los argentinos, se anunció la instalación de dos retenes móviles de carabineros en la Avenida del Mar y un aumento del 30% en la dotación policial. Además, se implementará el uso de drones y tecnología de monitoreo. La alcaldesa recomendó a los turistas utilizar estacionamientos privados y evitar dejar objetos de valor a la vista para prevenir hechos de inseguridad.

Operativos Enjambre Carabineros Chile refuerza los operativos de seguridad ante robos a turistas. Foto: Gobierno de Chile

"Hoy convoqué a una reunión de seguridad con todos los carabineros, la Policía de investigaciones e incluso con los gremios hoteleros y gastronómicos (...). La idea es que los visitantes también realicen un autocuidado, estacionando los vehículos en lugares privados y sin dejar cosas a la vista. Incluso tengo amigos argentinos que vienen, dejan sus vehículos y se movilizan en Uber", dijo.

Finalmente, Norambuena recordó que ante cualquier emergencia los turistas pueden comunicarse al número 1457. Desde el municipio se ofrece asistencia psicológica y protocolos de apoyo para quienes resulten víctimas de delitos en Chile. La jefa comunal enfatizó la importancia del autocuidado y el uso de elementos de seguridad como trabavolantes en los vehículos.

