Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, habló sobre la inseguridad que han enfrentado algunos turistas argentinos en Chile. En una entrevista con el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil, la funcionaria confirmó que se han registrado 3 robos de vehículos entre los 5.400 visitantes argentinos que llegaron a la comuna en el último periodo.
Una alcaldesa de Chile anunció un fuerte refuerzo de seguridad ante robos a turistas argentinos
La alcaldesa de La Serena analizó la inseguridad que afecta a argentinos en Chile y anunció un fuerte incremento de la presencia policial en zonas turísticas
De todos modos, comentó: "Lamentamos que haya ocurrido, porque a nadie le gustaría que le pasara".
Una banda que roba vehículos Toyota en Chile
La funcionaria destacó que en Chile operan bandas criminales especializadas en el robo de camionetas, especialmente de la marca Toyota. "No es que sea inseguro andar por la calle, sino que existen desde hace un tiempo estas bandas", explicó.
Según Norambuena, estos grupos delictivos trasladan los rodados hacia zonas de acopio para luego sacarlos del país a través de la Ruta 5, hacia Bolivia. Ante esta situación de inseguridad, se dispuso un operativo de vigilancia las 24 horas con inspectores municipales en los puntos críticos.
Medidas contra la inseguridad en La Serena
Entre las nuevas medidas para proteger a los argentinos, se anunció la instalación de dos retenes móviles de carabineros en la Avenida del Mar y un aumento del 30% en la dotación policial. Además, se implementará el uso de drones y tecnología de monitoreo. La alcaldesa recomendó a los turistas utilizar estacionamientos privados y evitar dejar objetos de valor a la vista para prevenir hechos de inseguridad.
"Hoy convoqué a una reunión de seguridad con todos los carabineros, la Policía de investigaciones e incluso con los gremios hoteleros y gastronómicos (...). La idea es que los visitantes también realicen un autocuidado, estacionando los vehículos en lugares privados y sin dejar cosas a la vista. Incluso tengo amigos argentinos que vienen, dejan sus vehículos y se movilizan en Uber", dijo.
Finalmente, Norambuena recordó que ante cualquier emergencia los turistas pueden comunicarse al número 1457. Desde el municipio se ofrece asistencia psicológica y protocolos de apoyo para quienes resulten víctimas de delitos en Chile. La jefa comunal enfatizó la importancia del autocuidado y el uso de elementos de seguridad como trabavolantes en los vehículos.
FRASES DESTACADAS:
- “Tenemos 5.400 argentinos acá en la comuna de La Serena, de las cuales tres personas han sido víctimas de robo de un vehículo.”
- “Carabineros va a instalar dos retenes móviles en la Avenida del Mar donde vamos a fortalecer más de un 30% la disposición de carabineros.”
- “La recomendación es dejar siempre sus vehículos en espacios seguros, como un estacionamiento privado, y no dejar cosas a la vista.”