En pleno día y en zonas turísticas de alta concurrencia, dos familias argentinas fueron víctimas del robo de sus vehículos en ciudades de Chile. En La Serena, una familia oriunda de Maipú sufrió la sustracción de una camioneta Toyota Hilux, mientras que en Concón, sobre la avenida Bosques de Montemar, otra familia proveniente de Mendoza fue asaltada y perdió una Toyota SW4.
Robos a turistas mendocinos en Chile: dos familias perdieron sus camionetas en La Serena y Concón
Los asaltos ocurrieron a plena luz del día en La Serena y Concón y se suman a una seguidilla de hechos similares que afectan a visitantes de Mendoza y San Juan
Ambos episodios se suman a una seguidilla de robos registrados en las últimas semanas en distintos puntos de Chile, que tuvieron como principales damnificados a turistas argentinos, especialmente de Mendoza y San Juan.
Algunos de los hechos fueron perpetrados por bandas organizadas bajo la modalidad de “grupos comando” y, en varios casos, incluyeron episodios de violencia tanto contra visitantes como el caso de la pareja con dos niñas que un asalto del tipo "encerrona" y los despojaron de todo lo que tenían e incluso del vehículo. Las denuncia de robos en Chile habían comenzado con los tours de compras.
Robo en plena Avenida del Mar de La Serena
El hecho ocurrido en La Serena se produjo en la Avenida del Mar, uno de los paseos más concurridos de la ciudad. La camioneta se encontraba estacionada cuando los delincuentes rompieron el vidrio trasero del lado del conductor, lograron poner el vehículo en marcha y escaparon en pocos minutos.
Desde el municipio local habían anticipado el refuerzo de los patrullajes en sectores turísticos ante el aumento de delitos. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, atribuyó los robos al accionar de bandas organizadas dedicadas al hurto de vehículos, que se desplazan siguiendo el movimiento turístico.
“El delito sigue los flujos de visitantes y requiere una respuesta más contundente para evitar nuevos hechos”, sostuvo la jefa comunal. En esa línea, señaló que el municipio mantiene presencia permanente en la vía pública, puntos de seguridad activos, equipos operativos las 24 horas y asistencia directa a las víctimas, aunque advirtió que esas medidas resultan insuficientes frente al crimen organizado.
“Sabemos que existe una baja dotación policial, pero una ciudad turística como La Serena necesita más Carabineros, personal especializado, controles en los accesos y salidas de la ciudad y una estrategia real contra el crimen organizado”, afirmó Norambuena. Y concluyó: “Cuando le roban a una familia que viene de vacaciones, no queda mal solo La Serena, queda mal Chile”.