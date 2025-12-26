El pueblo de Chile que la BBC recomienda para beber vino y mirar las estrellas

La gastronomía acompaña este despliegue cultural con propuestas que aprovechan los productos locales. Un ejemplo destacado es el restaurante Fuegos de Apalta, dirigido por el chef Francis Mallmann. Ubicado entre los viñedos de la Viña Montes, este espacio ofrece una cocina de fuegos al aire libre, permitiendo a los comensales disfrutar de platos asados bajo el sol del valle. Asimismo, opciones de alojamiento como Clos Apalta ofrecen villas modernas que parecen flotar sobre las laderas, fusionando diseño y naturaleza.

El astroturismo es otro de los grandes atractivos que orbitan alrededor de este pueblo. La limpieza de los cielos del sur permite actividades de observación estelar de primer nivel, destacando el Observatorio Cerro Chamán como un punto de interés para quienes buscan conectar con el cosmos después de una jornada de recorridos enológicos.

Este año resulta clave para la región, ya que se celebra el 30º aniversario de la Ruta del vino, el primer circuito turístico de su tipo en el país. Esta efeméride subraya la madurez de un destino que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, invitando a los visitantes internacionales a quedarse más tiempo y disfrutar del estilo de vida pausado del campo chileno.

santa cruz chile Santa Cruz es un paraíso para los turistas.