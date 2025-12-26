El pueblo de Chile que la BBC recomienda para beber vino y mirar las estrellas

La influyente cadena británica BBC ha lanzado su selección de los mejores destinos para visitar en 2026, y un rincón específico de Sudamérica brilla en el listado. Ubicado a dos horas al sur de la capital de Chile, el valle de Colchagua ofrece una mezcla perfecta de cordillera y mar, pero es el pueblo de Santa Cruz el que actúa como el corazón palpitante de esta experiencia.
La zona es ampliamente reconocida como la cuna del vino de calidad internacional en Chile. Mientras muchos viajeros utilizan Santiago solo como escala hacia la Patagonia o el desierto, detenerse en este valle permite descubrir haciendas históricas y una escena vitivinícola en pleno auge. Bodegas de renombre como Viu Manent, Casa Silva, Los Vascos y MontGras han consolidado la reputación del área, atrayendo a expertos y aficionados por igual para realizar degustaciones pausadas entre las parras.
Tradición y modernidad en el pueblo de Santa Cruz
Santa Cruz y sus alrededores, como la localidad de Lolol, mantienen viva la herencia colonial española. El pueblo se caracteriza por sus casonas de adobe y mercados vibrantes que reflejan la cultura del huaso chileno. Aquí, las tradiciones del campo, como los rodeos, conviven con una oferta turística de clase mundial. La arquitectura local ha sabido integrar el pasado con el presente, creando una atmósfera que invita a recorrer sus calles y plazas con tranquilidad.
La gastronomía acompaña este despliegue cultural con propuestas que aprovechan los productos locales. Un ejemplo destacado es el restaurante Fuegos de Apalta, dirigido por el chef Francis Mallmann. Ubicado entre los viñedos de la Viña Montes, este espacio ofrece una cocina de fuegos al aire libre, permitiendo a los comensales disfrutar de platos asados bajo el sol del valle. Asimismo, opciones de alojamiento como Clos Apalta ofrecen villas modernas que parecen flotar sobre las laderas, fusionando diseño y naturaleza.
El astroturismo es otro de los grandes atractivos que orbitan alrededor de este pueblo. La limpieza de los cielos del sur permite actividades de observación estelar de primer nivel, destacando el Observatorio Cerro Chamán como un punto de interés para quienes buscan conectar con el cosmos después de una jornada de recorridos enológicos.
Este año resulta clave para la región, ya que se celebra el 30º aniversario de la Ruta del vino, el primer circuito turístico de su tipo en el país. Esta efeméride subraya la madurez de un destino que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, invitando a los visitantes internacionales a quedarse más tiempo y disfrutar del estilo de vida pausado del campo chileno.
