Recreo, el pueblo que tiene su orgullo en el Festival Nacional del Cabrito

En el corazón del norte argentino, en una provincia de sierras y valles, existe un pueblo que año tras año se convierte en el centro de atención de miles de personas. Este lugar, de aspecto tranquilo el resto del año, cobra vida con una fiesta que atrae turistas de varias provincias. La celebración gira en torno a un producto típico de la zona, preparado de mil formas diferentes, y reúne a familias enteras alrededor de la mesa y la música.
Lo que hace especial a esta localidad es su Festival Nacional del Cabrito, un evento que ya es tradición y orgullo para sus habitantes. Durante varios días, el pueblo se llena de puestos de comida, espectáculos folclóricos y una gran cantidad de turistas que llegan especialmente para probar el cabrito asado al asador o al horno de barro. Es una fiesta que combina gastronomía, música y encuentro comunitario.
El pueblo de Recreo
Este pueblo es Recreo, ubicado en el departamento Santa María, provincia de Catamarca. Está a unos 170 kilómetros de la capital provincial y tiene una población aproximada de 12.000 habitantes, por lo que es una de las ciudades más importantes del este catamarqueño.
El Festival Nacional del Cabrito se realiza cada año en el mes de enero, generalmente entre el 15 y el 20. Durante esos días, el predio ferial se transforma en un gran patio de comidas al aire libre. Se asan miles de cabritos, criados en las zonas serranas, y se ofrecen en porciones con ensaladas y vino regional. Además del cabrito, hay shows de artistas nacionales y locales, peñas folclóricas y concursos.
La fiesta del pueblo no solo destaca la calidad del cabrito catamarqueño, reconocido por su sabor único gracias al pastoreo en zonas de altura, sino que también promueve la economía local. Muchos productores, artesanos y músicos participan activamente. El evento se ha consolidado como uno de los festivales gastronómicos más importantes del NOA, atrayendo turismo interno y generando movimiento en todo el departamento.
Recreo es mucho más que un punto en el mapa: es el pueblo que ha hecho del cabrito su emblema y lo celebra con una fiesta nacional que reúne tradición, sabor y alegría. Si alguna vez pasás por Catamarca en verano, el Festival Nacional del Cabrito es una razón más que suficiente para detenerte y conocer este orgullo local.