Recreo, el pueblo que tiene su orgullo en el Festival Nacional del Cabrito

El Festival Nacional del Cabrito se realiza cada año en el mes de enero, generalmente entre el 15 y el 20. Durante esos días, el predio ferial se transforma en un gran patio de comidas al aire libre. Se asan miles de cabritos, criados en las zonas serranas, y se ofrecen en porciones con ensaladas y vino regional. Además del cabrito, hay shows de artistas nacionales y locales, peñas folclóricas y concursos.

pueblo recreo 3 El pueblo es uno de los típicos rurales de norte argentino.

La fiesta del pueblo no solo destaca la calidad del cabrito catamarqueño, reconocido por su sabor único gracias al pastoreo en zonas de altura, sino que también promueve la economía local. Muchos productores, artesanos y músicos participan activamente. El evento se ha consolidado como uno de los festivales gastronómicos más importantes del NOA, atrayendo turismo interno y generando movimiento en todo el departamento.

Recreo es mucho más que un punto en el mapa: es el pueblo que ha hecho del cabrito su emblema y lo celebra con una fiesta nacional que reúne tradición, sabor y alegría. Si alguna vez pasás por Catamarca en verano, el Festival Nacional del Cabrito es una razón más que suficiente para detenerte y conocer este orgullo local.