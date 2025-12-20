El pueblo minero que está a pocos kilómetros de Mendoza

La economía de Los Berros se basa principalmente en la minería no metalífera. Posee uno de los yacimientos de piedra caliza de mayor pureza del país, lo que ha impulsado la instalación de hornos modernos y tradicionales. La producción de cal es clave para la construcción, agricultura y otras industrias. Además, hay explotación de mármol y otros minerales en zonas cercanas como Divisadero y Cienaguita.

pueblo los berros 3 Este pueblo está en San Juan, a pocos kilómetros de Mendoza.

Cada año, Los Berros celebra la Fiesta Provincial del Obrero Minero y la Minería, un evento que resalta el esfuerzo de los trabajadores con shows musicales, exposiciones y actividades comunitarias. También cuenta con un museo local que muestra la evolución de la producción calera, desde hornos artesanales hasta los actuales a gas. Otras atracciones del pueblo incluyen rutas de senderismo y paisajes montañosos cercanos.

Los Berros es un pueblo minero cercano a Mendoza y con una identidad ligada a la extracción de recursos naturales. Combina trabajo duro con tradiciones locales, ofreciendo un vistazo a la realidad industrial del sur sanjuanino.