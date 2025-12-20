El pueblo minero que está a pocos kilómetros de Mendoza

En el sur de la provincia de San Juan, cerca del límite con Mendoza, hay un pueblo que muchos viajeros ven de paso por la Ruta Nacional 40 sin detenerse. Este lugar combina zonas agrícolas con un paisaje marcado por la actividad industrial extractiva. La vida cotidiana gira en torno al trabajo en las canteras y hornos, con un entorno de montañas precordilleranas y arroyos.
Lo que define a este pueblo es su gran actividad minera, enfocada en la extracción de piedra caliza y producción de cal. Está a solo unos 106 kilómetros de la ciudad de Mendoza, lo que lo hace accesible para quienes viajan entre ambas provincias.
El pueblo minero al borde de Mendoza
Este pueblo es Los Berros, ubicado en el departamento Sarmiento. Es la segunda localidad más importante del departamento después de Media Agua, con una población de alrededor de 4.000 habitantes. Su nombre proviene de las plantas de berros que crecían junto al arroyo local en tiempos pasados.
La economía de Los Berros se basa principalmente en la minería no metalífera. Posee uno de los yacimientos de piedra caliza de mayor pureza del país, lo que ha impulsado la instalación de hornos modernos y tradicionales. La producción de cal es clave para la construcción, agricultura y otras industrias. Además, hay explotación de mármol y otros minerales en zonas cercanas como Divisadero y Cienaguita.
Cada año, Los Berros celebra la Fiesta Provincial del Obrero Minero y la Minería, un evento que resalta el esfuerzo de los trabajadores con shows musicales, exposiciones y actividades comunitarias. También cuenta con un museo local que muestra la evolución de la producción calera, desde hornos artesanales hasta los actuales a gas. Otras atracciones del pueblo incluyen rutas de senderismo y paisajes montañosos cercanos.
Los Berros es un pueblo minero cercano a Mendoza y con una identidad ligada a la extracción de recursos naturales. Combina trabajo duro con tradiciones locales, ofreciendo un vistazo a la realidad industrial del sur sanjuanino.